«Je ne suis plus seule» : comment Karine Ferri s'est reconstruite après la mort de Grégory Lemarchal

Alors que ce lundi 7 septembre, TF1 diffusait le biopic sur Grégory Lemarchal «Pourquoi je vis», Karine Ferri n’a pas manqué de partager l'information sur son compte Instagram. Mais le chemin vers la reconstruction n'a pas été facile pour la jeune femme, qui a beaucoup souffert suite à la mort de celui que le public surnommait «Le Petit prince».

Grégory Lemarchal aura partagé la vie de l’animatrice Karine Ferri pendant près de deux ans, de 2005 à 2007. Un amour fusionnel.

Décédé en avril 2007 des suites de son long combat contre la mucoviscidose, la chanteur était fou amoureux de la belle brune, qui a mis des années avant de pouvoir se replonger dans une histoire d’amour, tant son lien avec Grégory était puissant. A tel point qu'après le décès tragique du jeune homme, les parents de l'artiste avaient encouragée Karine Ferri à refaire sa vie, peinés de la voir s'enfermer depuis des années dans son chagrin, inconsolable.

Folle amoureuse, l'animatrice a même fait tatouer les initiales de leurs prénoms, «GK» (pour «Grégory Karine»), sur son poignet gauche, gravant ainsi pour toujours leur amour dans sa chair.

Désormais mariée à l’ex-footballeur Yoann Gourcuff, Karine Ferri a retrouvé le sourire.

Depuis 2011, celle qui anime The Voice Kids aux cotés de Nikos Aliagas et Danse avec les Stars avec Camille Combal, vit le parfait amour avec Yoann Gourcuff.

«Yoann est mon tout»

Le footballeur est le père de ses deux enfants, Maël (4 ans) et Claudia (2 ans) et ils se sont passé la bague au doigt l’an dernier. Et l’écoute dont a fait preuve l’ex-international envers sa moitié a été très crucial pour lui permettre d’avancer.

Grâce à son compagnon, qui la soutient depuis le début de leur romance, Karine Ferri est plus épanouie que jamais. «Il y a des choses dans la vie qui ne s'expliquent pas et cet homme, c'est mon autre, voilà. C'est mon pilier, c'est ma force, c'est mon tout. Yoann est mon tout (...) Il m'a donné ce qu'il y a de plus beau sur terre, deux enfants, Maël et Claudia... Je vais pleurer. Ça a tout changé. Ça a tout changé parce que ça a donné un sens à ma vie. Je ne suis plus seule», confiait-elle dans l'émission 50' Inside en 2019.

L’animatrice n’a jamais cessé de s’investir dans l’association l'association Grégory Lemarchal, fondée par les parents et la sœur du jeune homme et dont elle est marraine, en participant régulièrement à de nombreux événements afin de récolter des fonds pour les malades.