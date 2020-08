Grégory Lemarchal : l'incroyable ressemblance entre le chanteur et l'acteur du biopic «Pourquoi je vis»

TF1 a dévoilé un premier extrait de «Pourquoi je vis», qui sera diffusé le 7 septembre prochain. Le téléfilm retrace le parcours du Grégory Lemarchal, chanteur découvert dans l’émission «Star Academy» et décédé en 2007 à l’âge de 23 ans des suites de la mucoviscidose.

Cette première vidéo met en évidence la ressemblance troublante avec celui qui incarne le rôle, Mickaël Lumière, acteur niçois de 23 ans vu dans « La vérité si je mens ! Les débuts » et la série « Skam». On le découvre en véritable sosie dans cette reprise du tube « SOS d’un terrien en détresse » de Daniel Balavoine.

Avec ce morceau chanté en 2004 sur le plateau de la « Star Academy », Grégory Lemarchal, surnommé dès lors « le chanteur à la voix d'ange », avait beaucoup ému les téléspectateurs. Odile Vuillemin et Arnaud Ducret jouent ses parents, tandis que l’animateur Nikos Aliagas fait des apparitions dans son propre rôle. Candice Dufau interprète quant à elle Karine Ferri, qui a été la petite amie de Grégory Lemarchal de septembre 2005 jusqu’à sa mort le 30 avril 2007.

Un reflet fidèle à la réalité

Réalisé par Laurent Tuel (déjà derrière « Jean Philippe » avec Fabrice Lucchini), «Pourquoi je vis» est inspiré des livres «Sous ton regard» de Laurence Lemarchal et «Mon frère l’artiste» de Leslie Lemarchal. «Pierre (le papa de Grégory Lemarchal, NDLR) est souvent venu sur le tournage », raconte Mickael Lumière. Il redoutait que sa présence me paralyse et m’empêche de jouer, mais au contraire, elle m’a beaucoup aidé. Il m’a raconté beaucoup de choses personnelles pour m’aider à comprendre ce qu’a été la réalité. La majorité des scènes qui sont dans ce film ont réellement existé».

A noter qu’après la diffusion du téléfilm à 21h05 le 7 septembre, est programmé à 23h05 le documentaire «Grégory Lemarchal, Et maintenant», qui retrace les coulisses du tournage. Par ailleurs, un album hommage intitulé «Restons amis», enregistré par les candidats de la saison 4 de la «Star Academy», sortira le 2 octobre prochain. Et dont les bénéfices iront à l’Association Grégory Lemarchal qui vient en aide aux malades atteints de mucoviscidose.

Pour les fans impatients de découvrir «Pourquoi je vis», TF1 propose de découvrir les 8 premières minutes du téléfilm sur son site MyTF1.