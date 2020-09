Romy Schneider : l’émouvant message d’Alain Delon pour son anniversaire

Il est sorti du silence pour une des femmes de sa vie. Alain Delon a publié un message émouvant à l'occasion de l'anniversaire de Romy Schneider.

Ce 23 septembre, la plus française des actrices autrichiennes, décédée il y a trente-huit ans, aurait en effet eu 82 ans. Une date que le géant du cinéma, avec qui elle s'était fiancée en 1959, n'a pas oublié.

«Une étoile ne s'éteint jamais. On va t'aimer toujours. Merci.» C'est le message qu'Alain Delon a transmis à l'AFP à l'occasion de cet anniversaire spécial pour lui. Un hommage simple, mais empli d'émotion, d'autant plus quand on sait que l'acteur se fait rare ces derniers temps.

L'année dernière, Alain Delon a en effet été victime d'un accident vasculaire cérébral. Depuis, il se fait rare en public et réserve ses déclarations à ses amis les plus proches.

Née Rosemarie Abach-Retty, Romy Schneider avait rencontré Alain Delon en 1958 sur le tournage du film «Christine», de Pierre Gaspard-Huit. Malgré des premiers rapports difficiles, les deux jeunes acteurs étaient finalement tombés amoureux. Si leur idylle n'a duré que quatre ans, ils ne se sont jamais vraiment éloignés et leur couple reste l'un des plus mythique du cinéma.