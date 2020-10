Le rappeur P.Diddy lance «Our Black Party», un parti politique pour la communauté noire

Rappeur, entrepreneur... et désormais créateur d'un parti politique. Ce vendredi 16 octobre, P.Diddy a annoncé le lancement de «Our Black Party», destiné à défendre les droits de la communauté noire aux Etats-Unis.

Le rappeur, qui utilise régulièrement son immense plateforme de plusieurs millions d'abonnés pour inciter les Américains à dénoncer les violences faites aux Noirs dans le pays, a décrit ce nouveau parti politique comme «la chose la plus audacieuse que j'ai jamais lancée». Puis de préciser : «Peu importe si vous êtes démocrate ou républicain».

So, I'm launching one of the boldest things I've ever launched. I'm launching a Black political party with some young Black elected officials and activists. It's called @OurBlackParty, it doesn't matter if you are Republican or Democrat... — Diddy (@Diddy) October 16, 2020

Selon les informations d'ores et déjà communiquées par le rappeur, ce nouveau parti sera composé d'activistes et de personnalités politiques noirs dont le rôle sera de faire entendre la voix de la communauté sur la scène politique.

«Donald Trump est allé trop loin»

Une initiative motivée par l'aversion du rappeur de 50 ans pour le président Trump, qui «est allé trop loin».

«Nous ne pouvons pas laisser cet homme nous diviser. Les personnes qui ont le plus de responsabilités sont les personnes blanches qui devraient être effrayées par cet homme. Nous sommes à deux doigts d'une guerre de races», a-t-il clamé dans une série de tweets.

The NUMBER ONE priority is to get Trump out of office. HE HAS TO GO. We can't allow this man to continue to try and DIVIDE US. The people that have the most responsibility and should be SCARED TO DEATH of this man are white people. WE ARE ON THE VERGE OF A RACE WAR. — Diddy (@Diddy) October 16, 2020

We need to get Biden in and hold him accountable. Trump has taken things too far. As Black people, we aren't even a topic of real discussion. We can no longer stand for doing the same thing over and over expecting different results. That's insanity! It's time we unify. — Diddy (@Diddy) October 16, 2020

Dans un long entretien pour la chaîne Revolt TV qu'il a lui-même fondée, P.Diddy, qui faisait partie des personnalités à s'être révolté contre la mort de George Floyd, n'a pas mâché ses mots en évoquant le président américain. «Les hommes blancs comme Trump doivent être éliminés [...] La priorité numéro 1 est de le sortir de la Maison Blanche», a-t-il déclaré.