«Je me fiche qu'il n'aime pas les Noirs» : le rappeur 50 Cent annonce qu'il votera pour Donald Trump

A quelques jours de la prochaine élection présidentielle américaine, les prises de parole des personnalités publiques comptent plus que jamais. Le rappeur 50 Cent a décidé d'utiliser sa voix en appelant ses fans à voter pour Donald Trump.

Visiblement très énervé, le rappeur de 45 ans a publié un tweet dans lequel il tacle le plan fiscal proposé par Joe Biden, qui taxerait les plus riches à hauteur de 62,6% en Californie et 62% à New York. «C'est quoi ce p***** de délire! (Votez pour Trump) C'est n'importe quoi [...] Je me fiche que Trump n'aime pas les Noirs, 62% vous délirez ou quoi», a-t-il écrit.

WHAT THE F*CK! (VOTE ForTRUMP) IM OUT, F*CK NEW YORK The KNICKS never win anyway. I don’t care Trump doesn’t like black people 62% are you out of ya fucking mind. pic.twitter.com/uZu02k2Dlz — 50cent (@50cent) October 19, 2020

Lors de sa campagne, Joe Biden a déclaré que s'il était élu, il souhaitait «s'assurer que les très riches paient ce qu'ils doivent payer», en précisant néanmoins que «ceux qui touchent moins de 400.000 dollars par an ne paieront pas plus d'impôts». A noter qu'aux Etats-Unis, seul 1,8% des habitants touchent plus de 400.000 dollars par an.

La décision de 50 Cent a donc fortement agacé les internautes, qui n'ont pas manqué de le critiquer après son annonce.

«50 Cent peut aller se faire foutre pour avoir choisi sa fortune personnelle à la santé de la nation. Quel énorme égoïste», a écrit un internaute.

50 Cent can go fuck himself for choosing his personal wealth over the health of the nation





What a selfish piece of shit pic.twitter.com/R9QzUPGtGf — David Leavitt (@David_Leavitt) October 19, 2020

«Quelqu'un pourrait-il expliquer à 50 Cent le principe du taux d'imposition marginal? (un taux qui s'applique à la dernière tranche de revenu imposable du particulier, ndlr) Avant qu'il ne se ridiculise encore plus», a écrit une autre utilisatrice de Twitter.

Could someone please explain to 50cent how marginal tax rates work? Before he makes a bigger fool of himself. — Jaq the Muse (@streetnamemuse) October 19, 2020

S'il ne s'est pas fait que des amis après cette déclaration, 50 Cent a reçu le soutien de Ice Cube, un autre rappeur américain très critiqué pour avoir travaillé avec l'administration de Donald Trump. «Ça fait du bien de voir des gens qui oeuvrent pour la vérité», a-t-il réagi suite au tweet de 50 Cent.