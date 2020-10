«Là, je vais être violée» : en larmes, Kim Kardashian revient sur son braquage à Paris

Kim Kardashian est une nouvelle fois revenue sur le braquage dont elle a été victime à Paris. Quatre ans plus tard, l’émotion est toujours vive.

Kim K, qui fêtait hier ses 40 ans, était l’invitée du célèbre David Letterman dans le cadre sa série d’entretiens diffusée sur Netflix «My Next Guess Needs No Introduction».

Interrogée sur le braquage, elle a raconté le déroulé des faits et ce qu’elle ressentait. Après avoir neutralisé le concierge, les malfaiteurs déguisés en policiers ont fait irruption dans sa chambre, lui criant en français «la bague, la bague». Après avoir enfin compris, elle leur a donné le bijou en question – d’une valeur de 4 millions de dollars.

Après, l'un des braqueurs «m’a attrapé et m’a tiré vers lui. Je ne portais rien d’autre qu’un peignoir, et rien en dessous. Je me suis dit, là je vais être violée. Tu dois gérer le fait que ça va arriver. Prépare-toi», raconte Kim Kardashian, en larmes. La star a ensuite été ligotée avant que les gangsters ne s’emparent de ses autres bijoux.

«Ensuite, il a pointé son arme sur moi. Je n’arrêtais pas de penser à Kourtney (qui était sortie avec des amis ce soir-là, ndlr). Je n’arrêtais pas de penser qu’elle allait rentrer et me trouver morte dans la chambre. Je me disais qu’elle allait être traumatisée pour le reste de sa vie», souligne la star.

Une déclaration vibrante d’émotions sous les yeux de sa sœur et de sa mère, en larmes, dans le public.

Au cours de cet entretien, Kim Kardashian revient sur un autre moment marquant et fort en émotion de sa vie : le procès d'O.J. Simpson, dont son père était l'un des avocats.