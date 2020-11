Les internautes souhaitent un joyeux anniversaire à Alain Delon

Alain Delon a fêté ses 85 ans ce 8 novembre. Pour l'occasion, les internautes du monde entier étaient mobilisés sur les réseaux sociaux.

Ils ont évidemment exhumé les photos les plus cultes de l'acteur, véritable sex-symbol dans les années 1960 à 1970. Le monstre sacré a reçu l'an dernier une Palme d'honneur au festival de Cannes pour l'ensemble de sa filmographie (Plein Soleil, Le Guépard ou encore Le Samouraï)

#AlainDelon



Joyeux anniversaire à un des acteurs les plus talentueux de France.



Un homme admirable, un acteur formidable.. pic.twitter.com/AEMbnJmUgG — Stendhalien (@StendhaIien) November 8, 2020

happy birthday to europe's most prominent actor, my all-time favorite person, alain delon. pic.twitter.com/NyjtUY6xY8 — ️ًhappy birthday alain (@shemantian) November 7, 2020

Une photo, largement réutilisée pour cet hommage, a d'ailleurs particulièrement amusé les internautes. On peut y voir Mick Jagger et sa femme Marianne Faithfull, qui semble bien plus intéressée par Alain Delon que par son mari.

L'acteur, après des soucis de santé il y a quelques mois, semble avoir repris le dessus. Comme l'a affirmé son fils Alain-Fabien sur RTL, ce 6 novembre, Alain Delon «va très bien».