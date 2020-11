M. Pokora ignore les attaques de Matt Houston et Aya Nakumura et lance un challenge à ses fans

Après avoir subi de violentes attaques de la part de Matt Houston suite à sa victoire aux MTV European Music Awards, le chanteur a préféré, en guise de réponse, se tourner vers ses fans.

«La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe», aurait-on dit dans les cours d'école. Certainement pour ne pas ajouter à la polémique, le chanteur a ignoré les insultes de Matt Houston et propose, à la place, un challenge sur les réseaux sociaux : le «NRJ sing», du nom de la radio partenaire du défi. «A vous de jouer et de poster votre cover de mon dernier titre "si on disait" ! Eclatez-vous, déchirez ça et régalez-vous ! PS : Pour rappel, la dernière gagnante d'un de mes challenges a fini en première partie de ma dernière tournée ainsi que sur mon album...;)», a-t-il déclaré sur son compte Instagram. Une habile manière de calmer les esprits.

Des insultes très violentes

Tout a débuté ce 8 novembre : Matt Pokora remportait le prix du Meilleur artiste français aux MTV European Music Awards 2020, passant ainsi devant Maître Gims, Soprano ou encore... Aya Nakamura. La jeune femme, se sentant piquée au vif, publiait alors sur Twitter son étonnement, avant de supprimer le message : «Il a gagné pour quel son ? Rien contre lui mais il n'est même pas dans le Top 10». Tout se serait arrêté là si Matt Houston n'avait pas profité de cette critique pour attaquer le chanteur.

L'interprète de R&B 2 rue, déjà en conflit avec le compagnon de Christina Milian depuis des années (il avait intenté un procès au chanteur pour l'obliger à changer de nom de scène), se lâchait sur le réseau social : «Enfin quelqu'un qui se mouille, merci Aya Nakamura. Il a de toute façon rarement été dans le top ou il y est vite ressorti. Ce man n'a aucun classique, juste sa moustache laide».

Malgré l'indignation de nombreux internautes, Matt Houston ne s'arrêtait pas là en tenant des propos insultants : «Il n'y a rien à effacer, lui, c'est une s***pe ! Comment ce fils de p*** gagne tout le temps sans avoir fait que dalle ? C'est nous, on vous fait danser, c'est nous la culture.», écrivait-il notamment. Des propos vertement condamnés par nombre de ses fans.