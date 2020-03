Sa tournée menacée par le coronavirus, M Pokora s'emporte sur les réseaux sociaux

Impatient de reprendre sa tournée après quelques semaines de pause, M Pokora a déchanté ce samedi 29 février : suite aux mesures prises par le gouvernement contre le coronavirus, ses concerts risquent en effet d'être annulés. Furieux, le chanteur a déversé sa colère sur les réseaux sociaux.

Ce samedi 29 février au matin, alors que la France enregistrait 16 nouveaux cas de coronavirus, le ministre de la Santé Olivier Véran annonçait lors d'une conférence de presse l'annulation de «tous les rassemblements de plus de 5.000 personnes en milieu confiné».

«4500 on est bon !»

Mais cette décision du gouvernement n'a pas été du goût de M Pokora, qui devait reprendre sa «Pyramide Tour» dans quelques jours. «Les ami(e)s comme vous je viens d'apprendre la surprenante décision du ministère d'annuler les rassemblements de plus de 5000 personnes jusqu'à nouvel ordre...», a-t-il twitté. «On en saura plus en début de semaine je vous tiens au courant concernant la tournée censée reprendre week end pro...», a promis le chanteur, taclant au passage le gouvernement qui estime selon lui que «+ de 5000 personnes c'est risqué mais 4500 on est bon !».

Un peu plus tôt dans la journée, M Pokora avait déjà exprimé des réserves quant à ces nouvelles mesures. «C'est un peu bizarre ce procédé de dédramatiser un virus depuis 10 jours sur les chaînes d'info, les politiques, les médecins en disant que la grippe tue chaque année beaucoup plus de personnes dans le monde ou que H1N1, ebola, etc. Mais de prendre des mesures sans précédent [...] Jamais on a annulé des concerts, marathons etc [...] On nous cache quelque chose ou quoi ?».

Ce premier message a rapidement été supprimé des réseaux sociaux, mais a tout de même valu à M Pokora d'être la cible de plusieurs internautes indignés par ses propos.

Piqué au vif, le chanteur a tenu à répondre à ses détracteurs. «(Oui ebola n'était pas arrivé en France my bad mais je faisais référence aux derniers virus de grande ampleur connus d'où le 'etc' Bref tout ça pour dire que je me pose pas mal de questions)».