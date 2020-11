Olivia Wilde et Jason Sudeikis se séparent après 9 ans de relation

C’est une belle histoire qui se termine. Selon le site américain People, Olivia Wilde et Jason Sudeikis ont décidé de se séparer.

Une séparation intervenue au début de l’année 2020, soit neuf ans après leur rencontre sur le plateau du Saturday Nigh Live, et sept ans après leurs fiançailles (mais ils ne sont finalement jamais mariés). L’ancienne comédienne de Dr House et la star de la série Ted Lasso (Apple TV+) sont les parents de deux enfants, Otis Alexander, 6 ans, et Daisy Josephine, 4 ans. «La séparation a été amicale et ils ont réussi à mettre en place un partage de la garde efficace. Les enfants sont la priorité et au cœur de leur vie de famille», précise une source proche du couple à People.

Olivia Wilde et Jason Sudeikis s’étaient donc rencontrés en novembre 2011 sur le plateau du Saturday Nigh Live, avant de se mettre en couple quelques mois plus tard. En 2013, l’actrice expliquait que le comédien avait été tellement charmant lors de leur première rencontre qu’il n’avait pas osé demander son numéro de téléphone. «Les six mois suivants, nous n’avons pas arrêté de se croiser. Un soir, mon meilleur ami est allé le voir, et lui a dit : ‘Voici le numéro d’Olivia. Utilise le’. Et ça a commencé comme ça », explique-t-elle au site américain Allure.