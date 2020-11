Michael B. Jordan désigné homme le plus sexy sur Terre

Le magazine américain People a désigné comme chaque année l'homme qu'il considère comme étant «le plus sexy» sur Terre. Et c'est Michael B. Jordan qui a été choisi.

Agé de 33 ans, l'acteur a accueilli avec joie cette récompense pas comme les autres. «C'est une sensation cool, a-t-il assuré. C'est bien de faire partie de ce club.» Il succède ainsi à John Legend, couronné l'an dernier, Idris Elba (2018), Brad Pitt (qui a été élu deux fois, en 1995 et 2000), ou encore Mel Gibson (premier lauréat en 1985).

Mais celui qui a fait ses grands débuts de comédien à 15 ans dans la série The Wire, et qui a depuis explosé sur grand écran dans Black Panther, Creed, ou encore La Voie de la justice, ne doit pas son titre qu'à son seul physique, aussi avantageux soit-il.

Comme l'explique People, Michael B. Jordan fait en effet partie de ceux qui «font changer le monde». Le magazine évoque notamment l'implication de l'acteur dans le mouvement Black Lives Matter, qui secoue les Etats-Unis depuis plusieurs années.

Un combat qu'il entend mener jusqu'à Hollywood puisqu'il a décidé, via sa société de production, de mettre en place l'«inclusive rider» sur tous ses projets. Cette «clause d'inclusion» entend respecter une plus grande diversité à travers les castings et les équipes des films, au bénéfice des femmes, des minorités ethniques ou encore des handicapés. «Je veux avoir un impact sur le monde, et pas seulement à travers mes rôles», explique l'acteur.