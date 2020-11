Camille Lou : elle dévoile le visage de son amoureux sur Instagram

Alors qu’elle multiplie les rôles à la télévision, Camille Lou surfe sur la vague de l’amour avec un beau jeune homme, dont elle vient de dévoiler le visage sur son compte Instagram.

La star des séries Le Bazar de la charité et Je te promets sur TF1 s’affiche dans les bras de Romain Laulhe, 34 ans, professeur de surf à Anglet, près de Biarritz. C’est sur les hauteurs d’une plage, au soleil couchant, que les deux amoureux apparaissent dans les bras l’un de l’autre. «Et parfois, la magie opère. Tout prend alors un sens», écrit la comédienne de 28 ans pour accompagner la photo. Une belle manière d’officialiser leur relation via les réseaux sociaux.

Le jeune homme, six fois champion de France de surf, a fait de même de son côté en postant une photo de leur couple. «Si rien n’est prévisible mais que tout est écrit, vivons chaque moment pleinement», peut-on lire en légende.

Fin juillet, Camille Lou avait annoncé sa rupture avec Gabriele Beddoni, un danseur et acrobate italien rencontré sur la tournée de la comédie musicale La légende du roi Arthur, sur son compte Instagram. «Parfois, on te demande pas ton avis. Il s’en va. Et ton monde s’écroule. Tu tombes, tu te fais très mal. Et tu te relèves, seule, et tu te rends compte qu’en fait, le monde est toujours là et qu’il est encore plus beau que ce que tu croyais», avait-elle écrit à l’époque.