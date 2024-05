Kim Kardashian : la star de la télé-réalité huée par le public lors d’une émission (vidéo)

Lors de l'émission humoristique «The Greatest Roast of All Time : Tom Brady», Kim Kardashian a été accueillie sur scène par des applaudissements qui ont rapidement laissé place à des huées.

Un moment difficile. Invitée spéciale lors de l’émission «The Greatest Roast of All Time : Tom Brady», où des personnalités du monde du sport et des humoristes se sont associées pour se moquer de l'ancien joueur de football américain, Tom Brady, Kim Kardashian a été huée par la foule.

L’influenceuse, présentée par Kevin Hart pour porter un toast sur scène, a été acclamée par le public tandis qu'elle parlait, une coupe de champagne à la main. «Je sais que beaucoup de gens se moquent de votre taille», a-t-elle déclaré en faisant référence à l'ancienne star de la NFL.

Oh no Kim Kardashian is being boo’d at the Brady Roast

pic.twitter.com/Df2GvSg3Kr — Barstool Sports (@barstoolsports) May 6, 2024

Les acclamations se sont rapidement transformées en huées et sifflets incessants, interrompant ainsi son discours. La fondatrice de Skims a esquissé un sourire en direction de la caméra et a répété à plusieurs reprises : «Très bien».

L'animateur Kevin Hart a tenté de calmer les ardeurs de la foule, sans succès. «D'accord, Kevin», a alors répondu Kim Kardashian avec sarcasme. Sur les écrans géants, Tom Brady a applaudi pendant le chahut.

Le tollé a fini par se calmer, permettant à la femme d'affaires de poursuivre ses blagues, parlant notamment des rumeurs sur une relation hypothétique entre les deux stars. «Je sais que ça n'aurait jamais fonctionné. Un ancien athlète, des pommettes saillantes, des cheveux soyeux… Tu me rappelles trop mon beau-père maintenant», a-t-elle plaisanté à propos de son beau-père Caitlyn Jenner.

Une soirée humoristique en direct

«Oh, une partie de moi pense que tu voudrais sortir avec moi juste pour essayer mes vêtements. Je sais que la transition depuis la NFL a dû être très difficile. Mais je pense que mon beau-père est un excellent exemple pour toi (...) Vous pouvez devenir commentatrice ou républicaine d’extrême droite ou même une femme forte et confiante», a-t-elle poursuivi sous les rires des spectateurs.

«Honnêtement, c'est difficile pour moi de regarder les gens vous «rôtir». Mais,je pense qu'un nombre suffisant de membres de ma famille ont aidé à défendre d'anciens joueurs de football», a plaisanté la femme de 42 ans à propos de son défunt père, Robert Kardashian, qui faisait partie de l'équipe de défense d'O.J Simpson lors du procès pour meurtre de ce dernier.

I’m totally here for Tom Brady roasting Kanye West for being home with the kids while Kim Kardashian is out getting booed.



pic.twitter.com/6b0bB0wjsh — Art Candee (@ArtCandee) May 6, 2024

Plus tard, lorsque Tom Brady est monté sur scène, il a parlé rapidement de l'ex-mari de Kardashian, Kanye West : «Kim Kardashian, merci beaucoup d'être ici. Je sais que Kim était terrifiée à l'idée d'être ici ce soir. Pas à cause de ça, mais parce que ses enfants sont à la maison avec leur père», a-t-il plaisanté.

«The Greatest Roast of All Time : Tom Brady», a été une soirée diffusée en direct, dans le cadre du festival «Netflix Is a Joke», qui réunit de nombreuses vedettes.