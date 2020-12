Aya Nakamura «ingérable» ? Des proches de la chanteuse balancent

En pleine promotion de son troisième album, Aya Nakamura a une fâcheuse tendance à accumuler les « bad buzz » ces derniers temps. Et ce n’est pas vraiment une suprise selon ses proches.

Dans le dernier numéro de Paris Match, une source proche de la chanteuse reconnaît qu’elle est devenue «ingérable» pour les équipes qui l’entourent. Ainsi, personne n’a été en mesure d’empêcher le couac avec l’émission Quotidien de Yann Barthès, où la chanteuse a posé un lapin à la production. Elle a également fait les gros titres en critiquant ouvertement M. Pokora après que celui-ci ait été récompensé aux MTV Europe Music Awards. Sans compter son absence très remarquée aux NRJ Music Awards. «Le problème, c'est son entourage qui ne la recadre plus», aurait confié une source anonyme au célèbre magazine.

Aujourd’hui, aucune personne présente dans la sphère d’Aya Nakamura ne semble réussir, ni même vouloir, inverser la tendance. Selon Paris Match, «dans son label tous ont baissé les bras, refusant de gérer l'ingérable. Son manager aussi a mis les voiles», et ses relations avec la presse ne s’améliorent guère avec le temps, la chanteuse se contentant parfois de réponses souvent laconiques, voire de simples hochements de la tête ou de moues boudeuses, face aux journalistes venus l’interroger sur son travail.

Pourtant, Paris Match précise que tout cela n’est pas anormale concernant Aya Nakamura, qui s’est toujours comportée plus ou moins de la sorte. Et ne semble pas décidée à changer malgré le succès. «Malgré les dizaines de milliers d'écoute, elle se sent plus proche d'Aulnay-sous-bois où elle a grandi que de Saint-Trop. (…) C'est d'ailleurs ce qui la rend aussi agaçante qu'attachante. Et ce qui fait son succès (...) Le showbiz, ce n’est pas sa tasse de thé, le qu'en-dira-t-on, elle s'en tamponne. Aya, sa came, c'est ses fans», conclu le magazine.