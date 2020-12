Beyoncé fait don de 500.000 dollars à des familles menacées d’expulsion

Un joli coup de pouce. La chanteuse Beyoncé a annoncé avoir fait don d’un total de 500.000 dollars à des familles menacées de perdre leur habitation à cause de la pandémie de coronavirus. Une action menée à travers sa fondation à but caritatif, BeyGOOD.

Au total, 100 familles pourront percevoir une aide de 5.000 dollars pour les aider à garder leur logement. «De nombreuses familles sont touchées, en raison de la pandémie qui a entraîné des pertes d'emploi, des maladies et un ralentissement général de l'économie», déplore la fondation dans un communiqué.

«Le moratoire sur le logement doit prendre fin le 26 décembre, ce qui entraînera des saisies d'hypothèques et des expulsions de locataires», explique-t-elle.

Face à la crise, le gouvernement fédéral américain a mis en place un moratoire sur les expulsions au mois de mars 2020, pour protéger les locataires vivant dans des maisons payées grâce à des prêts garantis par l’État, et localement, certains États ont également mis en place des mesures similaires pour empêcher les expulsions. Or selon CBS News, citant une étude de l’Université d’Arizona, environ 19 millions de personnes pourraient perdre leur logement à la fin du moratoire, car les procédures d'expulsion pourront reprendre.

La fin de ce moratoire a déjà été décalée plusieurs fois, face à la prolongation de l’épidémie. Il devait expirer à la fin du mois de décembre, mais le ministère du Logement et du Développement urbain a finalement repoussé la fin de cette mesure au 28 février 2021.

Quoi qu’il en soit, Beyoncé a tenu à apporter son soutien aux familles en difficulté. 100 foyers seront donc sélectionnés par la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), une organisation américain de défense des droits, et leurs 5.000 dollars seront versés au mois de janvier. Cette opération devrait par ailleurs être reconduite en février.