Alain Delon : son fils Anthony publie une photo de la star, tout sourire après son AVC

Plus d’un an et demi après son AVC, Alain Delon est enfin apparu en meilleure forme. Son fils Anthony a en effet partagé ce lundi 11 janvier sur son compte Instagram un cliché en noir et blanc de son père, sur laquelle il semble avoir retrouvé le sourire.

Il s’agit là de la première photo du Guépard depuis son tragique accident qui lui a valu près de quatre mois d’hospitalisation. «Amour indéfectible. 53 ans plus tard», a écrit en légende Anthony Delon, visiblement ému en voyant sa mère Nathalie en compagnie de son ex-mari. Ses parents ont joué ensemble dans le film «Le Samouraï», de Jean-Pierre Melville.

Alain Delon, qui a fêté ses 85 ans le 8 novembre dernier, est assis en train de boire un café, regardant l’objectif le sourire aux lèvres. Les béquilles sont là, en arrière-plan, comme pour rappeler que l’acteur n’est plus le jeune homme fringant de ses débuts.

Le 10 janvier, sur le plateau de l’émission «20h30 le dimanche» sur France 2 présentée par Laurent Delahousse, sa fille Anouchka Delon a également donné quelques nouvelles rassurantes concernant l’état de santé de la star. «On entend beaucoup de choses et nous, ses enfants, on reste assez discrets. Parce que déjà, ça nous regarde, et s'il a quelque chose à dire, il a toujours su le faire. Donc on le laisse faire. Mais en tout cas, il va bien. Vraiment. Il s'en est bien sorti. Tout ce qu'on lit est faux», a déclaré la jeune femme.

Deux mois après l’accident cérébral de son papa survenu en juin 2019, le demi-frère d'Anthony, Alain-Fabien, s’était lui aussi exprimé sur les réseaux sociaux en publiant un cliché en noir et blanc accompagné de ces mots : «Merci pour vos nombreux messages qui me vont droit au cœur. Comme vous pouvez le voir, il va de mieux en mieux et il vous embrasse».