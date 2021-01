Stanislav Ianevski, alias Viktor Krum dans la saga Harry Potter, est méconnaissable

Sa métamorphose n'est pas passée inaperçue. L'acteur bulgare Stanislav Ianesvki, alias Viktor Krum dans la saga de J.K. Rowling et présent dans le quatrième volet, «Harry Potter et la Coupe de feu», a entamé une transformation physique plus que stupéfiante.

Car l'acteur est aussi un grand fan de fitness et de musculation, comme le prouve son compte Instagram et ses photos récentes.

Ainsi, l'adolescent à l'écran dans la saga Harry Potter a pris de la masse et arbore aujourd'hui de très nombreux tatouages.

Mais depuis son rôle de sorcier bulgare, l'acteur a un peu disparu de la circulation. Ces dernières années, il a joué dans «Hostel, chapitre II» et quelques séries en Bulgarie.