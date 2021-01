Charlène de Monaco explique enfin pourquoi elle a adopté ce look punk

Sa dernière coupe n’est pas passée inaperçue. Alors que la princesse affichait fin 2020 un crâne à moitié rasé, ce look punk a fait réagir. Pas de quoi déstabiliser la princesse, ex-nageuse olympique habituée à la pression.

Juste une envie d’être libre et elle-même. A l’occasion d’une interview accordée au magazine « Point de vue », dévoilée mercredi 20 janvier, Charlène de Monaco s’est offert une mise au point et réaffirme sa liberté de faire ce que bon lui semble. « Cette coupe de cheveux est ma décision » a ainsi confié Charlène de Monaco, coupant court aux polémiques quant à ce nouveau look adopté avant elle par nombre de stars comme Rihanna, Scarlett Johansson, Jada Smith et sa fille Willow, ou encore Kristen Stewart.

Une coiffure dite « half hawk », inspirée des amérindiens, loin d’être sortie de nulle part - et qui figure d’ailleurs parmi les coupes tendance de 2020 pour son look moderne rock – à laquelle l’épouse d’Albert de Monaco songeait depuis déjà quelques temps. « Il se trouve que j’en ai envie depuis longtemps. Le style me plaît, c’est tout », y explique la quadra qui reconnaît multiplier les coupes différentes.

Une envie de changer de tête régulièrement qu’elle assume pleinement : « Je continuerai. C’est mon choix ». Le choix de suivre les tendances qui lui plaisent, sans se laisser dicter ses envies par la pression publique. Un point c'est tout.