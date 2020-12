Charlène de Monaco adopte la mode cyberpunk avec sa nouvelle coiffure étonnante

Un choix capillaire radicale. Lors de la traditionnelle distribution de cadeaux de Noël aux enfants de la Principauté, organisée au Palais princier ce mercredi 16 décembre, la princesse Charlène de Monaco s'est affichée avec un tout nouveau look pour le moins détonnant.

Coiffée habituellement d'un carré, l'épouse du prince Albert est en effet apparue avec une partie du crâne rasé et une frange sur le côté. Outre sa coupe «half-hawk», la jeune femme de 42 ans a arboré une tenue bicolore qui n'est pas passée inaperçue. Un clin d'oeil à la mode Cyberpunk qui semble s'imposer bien au-delà du monde du jeu vidéo.

Pour l'occasion, elle portait une veste noire et or avec un imprimé floral, ainsi qu'un pull noir à col roulé parsemé de paillettes. Côté maquillage, la princesse, qui était accompagnée de ses jumeaux Jacques et Gabriella, 6 ans, avait opté pour une ombre à paupières bleue et un trait d'eyeliner.

Covid-19 oblige, la maman de deux enfants a assuré cette distribution tout en portant un masque. Mais pas n'importe lequel. Charlène de Monaco a choisi un masque de protection en sequins dorés, en total raccord avec son look.