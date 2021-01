PNL : le rappeur Ademo jugé aujourd'hui pour usage de stupéfiants, outrage et rébellion

L'un des deux rappeurs du groupe PNL, Ademo, de son vrai nom Tarik Andrieu, comparaît ce mercredi au tribunal correctionnel de Paris. L'homme est jugé pour «usage de stupéfiants», «outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique» et «rébellion», à la suite d’une interpellation mouvementée, le 5 septembre dernier à Paris.

A l'époque, Ademo avait été aperçu en train de «préparer une cigarette de confection artisanale», avec «une forte odeur caractéristique de cannabis», selon le procès-verbal consulté par le Parisien. Face aux policiers venus l'interpeller, Tarik Andrieu, furieux, avait jeté sa cigarette au sol et leur avait crié de se battre avec lui.

«Je vous prends un par un»

«Vous ne savez pas qui je suis, vous avez de la chance d'être quatre, venez on va à l'abri, je fais des sports de combat et je vous prends un par un, comme des hommes», aurait-il lancé, devant une dizaine de passants qui le filmaient avec leurs portables.

Jsp si c’est Ademo mais 3 contre 1 ils galèrent un peu beaucoup quand même pic.twitter.com/68FLLa6sg6 — Yanis.925 (@Bk1Yanis) September 5, 2020

Une fois au sol, l'artiste s'était débattu avant d'être maîtrisé par les forces de l'ordre. Une séquence qui avait été largement partagée sur les réseaux sociaux.

Le rappeur avait ensuite été menotté et placé en garde à vue.

Selon des informations du Parisien, l’un des brigadiers de la Compagnie de sécurisation et d'intervention de Paris (CSI 75) aurait déposé plainte contre l’artiste.

Pour outrage et la rébellion, Tarik Andrieu encourt une peine d’un an d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende. La consommation de stupéfiants est quant à elle punie d’une amende de 200 euros.

