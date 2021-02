Britney Spears tente de rassurer ses fans sur Instagram et provoque leur inquiétude

La star de la pop a, pour la deuxième fois en une semaine, partagé un message qu’elle a voulu positif. Mais rien n’y fait pour éteindre les inquiétudes de ses millions de followers, Britney Spears peine à convaincre.

L’artiste de 39 ans a posté hier sur son compte Instagram une nouvelle liste de bonnes résolutions pour 2021 : « faire plus d'exercice… faire du bénévolat… manger bien… », expliquant que si elle continuait à faire « ces choses essentielles chaque semaine », son « corps serait en meilleure santé que jamais », concluant ce message par un post-scriptum se voulant enjoué : « J'adore partager des messages positifs avec mes fans à travers le monde .... Dieu vous bénisse ! » Loin de calmer les interrogations de ses followers, nombreux sont ces derniers à s’être de nouveau inquiétés sur la santé et le sort réservé à Britney Spears.

Un post à nouveau mis en doute

« Le bénévolat signifie que vous devez quitter la maison », « Lequel de ses gestionnaires écrit pour elle ? », « Britney n’écrirait pas ça .... », « Britney, allez-vous bien ? », « Est-ce vraiment Britney qui écrit? », « Reste forte, nous espérons que tu vas bien », « Nous sommes là pour toi Britney »... pouvait-on lire en réponse à ce nouveau post, entre autres messages affectueux.

Mardi dernier, l'interprète de « Toxic » avait déjà partagé un message aux airs de mise au point mi-rassurante, mi- agacée, alors que les nombreuses vidéos qu’elle partage ces derniers mois, la montrant danser le regard hagard ou illuminé, affolent ses abonnés. « J'essaie d'apprendre à utiliser la technologie dans cette époque dirigée par la technologie, mais pour être totalement honnête avec vous, je ne peux pas le supporter !!! Alors si mes messages ne sont pas parfaits ... je le fais pour le plaisir !» écrivait-elle et d’ajouter « Si vous pensez que je devrais avoir l’air de faire la couverture d’un magazine quand je danse, désolé ce n’est pas le cas ».

Un message qui n’a pas non plus rassuré ses fans, dont certains avancent que Britney Spears, sous la tutelle de son père James Spears depuis 2008 après une grave dépression qui l’avait conduite en hôpital psychiatrique, ne serait pas libre de ses mouvements. Des inquiétudes qui ne datent pas d’hier et qui avaient donné lieu dès 2009 au mouvement #Freebritney, ravivé ces dernières semaines.

Et pour cause, outre ces étonnantes vidéos, l’été dernier, la star, par la voix de ses avocats, avait en effet demandé à ce que son père ne soit plus son tuteur, proposant que cette tutelle soit confiée à Jodi Montgomery. Sa demande a été rejetée par le tribunal de Los Angeles et reconduite jusqu’à février 2021, selon Variety.

