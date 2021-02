Du cuir et un cutter : Julien Doré raconte sa pire Saint-Valentin

La Saint-Valentin n'a pas l'air de faire rêver Julien Doré. Il faut dire que le chanteur récompensé aux récentes Victoires de la musique n'a pas toujours eu des expériences heureuses.

Interrogé sur Chérie FM, l'auteur et interprète de la chanson «Nous» a raconté son pire 14 février. «Le jour de la Saint-Valentin, je suis rentré chez moi. Je devais rejoindre la jeune femme avec qui j'étais à l'époque».

Alors qu'il constate que l'appartement est vide, il remarque en revanche une autre présence : «la veste en cuir que j'aimais plus que tout, qu'elle m'avait offerte, était absolument lacérée, à une dizaine d'endroits, avec un cutter». Pourquoi une telle rage ? Qui était cette jeune femme ? Les auditeurs n'ont pas pu en savoir plus si ce n'est que le cutter aura servi au chanteur pour ensuite emballer les affaires de son ex-dame. «C'était une époque très passionnée et une fin d'histoire tout aussi passionnée, mais cette veste lacérée, je m'en rappelerai toute ma vie», explique-t-il comme un dernier tacle à l'encontre de cette personne, qu'il préfère à priori oublier.

Depuis, l'ex compagnon de Marina Hands et Louise Bourgoin préfère fêter sa récompense lors de ces Victoires de la musique 2021 en compagnie de sa grand-mère qui va fêter ses 100 bougies dans un mois.

Il faut dire que cette ce prix de la création audiovisuelle de l'année lui est un peu dédié, puisque son dernier album porte son prénom : «Aimée».

A voir aussi