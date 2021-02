Koh-Lanta : une ancienne candidate menacée de mort après avoir révélé le message «à gerber» d'un «footballeur»

Candidate en 2017 de Koh-Lanta Fidji, Marine a raconté avoir reçu une proposition indécente de la part d’un homme qui se présente comme un footballeur. Depuis, la jeune femme doit non seulement faire face à de nouveaux messages à caractère sexuel mais aussi à des menaces de mort sur les réseaux sociaux.

La jeune femme a, ce vendredi 12 février 2021, partagé le message que cet inconnu, qui dit être en formation à l’Olympique de Marseille, lui avait envoyé. « Je vais être cash... Je t'ai connu grâce à tes TikTok. Je suis au centre de formation de l'OM, je cherche une femme discrète pour passer de bons moments en échange de 400/500 euros cash, que en virtuel. Je recherche vraiment la discrétion et tu es tout mon style, tout ce que j'aime. Tu es une femme magnifique... Voilà, j'attends de tes nouvelles », lui a-t-il écrit le 2 septembre 2020.

Ce premier message étant resté sans réponse de la part de l'infirmière de 25 ans, le jeune sportif lui a de nouveau envoyé un message ce 12 février avec des points de suspension. « Bonjour, tu veux bien être ma p*te ? », a commenté Marine qui dénonce «un comportement à gerber» de la part d’un «c*nnard».

Des menaces pour toute réponse

Depuis, rien ne semble s'apaiser pour Marine puisqu'en plus d'être à nouveau l'objet de nouvelles propositions sexuelles sur Twitter, Marine est cette fois la cible de menaces de mort comme celle de cet internaute : «Bande de déchets. J'espère que tu vas crever avec ta famille avant Mars», peut-on notamment lire. L'ex-candidate de Koh-Lanta a décidé de publier une fois encore ces messages et a effectué des demandes de signalement. Elle accompagne ses captures d'écran par un message très clair : «PAR LA SUITE...j'ai reçu ce genre de commentaires sur Instagram. Bloqués et signalés évidemment. Et je peux vous dire, je prendrais un plaisir incommensurable de vous afficher ici. Bande de chiens de la casse», écrit-elle.

PAR LA SUITE... j’ai reçu ce genre de commentaires sur Instagram. Bloqués et signalés évidemment.





Et je peux vous dire, je prendrais un plaisir incommensurable de vous afficher ici. Bande de chiens de la casse. pic.twitter.com/UK03fLXMdy — Marine (@marineklfidji) February 15, 2021

La jeune femme, qui avait été contrainte d’abandonner Koh-Lanta pour des raisons médicales, a ces derniers jours reçu énormément de messages de soutien de la part d’internautes qui ont comme elle dénoncé le caractère «honteux» de la proposition, mais aussi des messages plus limites comme celui à lire ci-dessous qui n’a pas manqué de la faire réagir.

Oh mais ne t’en fais pas, je n’en voudrais pas de ton euro coco ! Ni même gratuitement d’ailleurs.





2021, et toujours ce genre de commentaires misogynes et gratuits. Apaisez votre cœur les amis ! https://t.co/HHVBQN150J — Marine (@marineklfidji) February 15, 2021

