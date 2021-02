Kourtney Kardashian officialise sa relation avec Travis Barker

La rumeur circulait depuis plusieurs années, mais c’est désormais officiel : Kourtney Kardashian et Travis Barker sont en couple. La sœur de Kim a posté une photo sans équivoque sur son compte Instagram le lendemain de la Saint-Valentin.

Sur le cliché, deux mains entrelacées : l’une recouverte de tatouages, l’autre parfaitement manucurée avec des ongles rouges en forme de cœur. C’est ainsi que Kourtney Kardashian a annoncé à sa communauté Instagram qu’elle était bel et bien en couple avec le batteur du groupe Blink-182.

Pas de légende sous cette photo, mais les fans de la star de télé-réalité ont tout de suite remarqué que Travis Barker avait commenté la photo avec un émoji cœur. Comme le note le média américain Page Six, Kourtney Kardashian a aussi publié hier des stories éphémères sur son compte, où elle avait écrit un poème : «Roses are red, Violets are blue, Garlic bread, Blink-182», ce qui donne en français : «Les roses sont rouges, les violettes sont bleues, pain à l’ail, Blink-182», en référence au groupe auquel appartient son nouveau compagnon. Travis Barker a quant à lui dévoilé en story ce qui semble être son cadeau de Saint-Valentin pour sa dulcinée : une chaine de cheville en diamants.

Amis depuis de nombreux années, Kourtney Kardashian, 41 ans et Travis Barker, 45 ans avaient toujours nié avoir une relation amoureuse. Mais leurs fans avaient soupçonné une idylle naissante lorsqu’en janvier dernier, ils s’étaient retrouvés pour un week-end à Palm Spring. Selon la presse américaine, ils ne sont ensemble que depuis quelques mois.

