Meghan Markle accusée de harcèlement par ses anciens assistants

A quelques jours de la diffusion de l’entretien de Meghan Markle et du prince Harry avec Oprah Winfrey sur la chaîne américaine CBS, l’ancienne star de la série «Suits» est visée par une plainte d’un de ses anciens assistants à Kensington Palace.

Selon le site britannique The Times, c’est Jason Knauf, qui était à l’époque le secrétaire à la communication du couple, qui aurait déposé cette plainte en octobre 2018 pour «intimidation». Il y serait précisé que l’épouse du prince Harry aurait «chassé deux assistants de la maison et sapé la confiance d'un troisième membre du personnel». Et ce n’est pas tout. Deux hauts fonctionnaires affirment également avoir été intimidés par la duchesse, l’accusant de «cruauté émotionnelle», tandis qu’un autre employé affirme avoir été personnellement «humilié» par la jeune femme.

Jason Knauf avait tenté d’avertir ses supérieurs du comportement inacceptable de Meghan Markle vis-à-vis de certains employés. Au moment du dépôt de sa plainte, après un entretien avec Samantha Carruthers, la responsable des ressources humaines, il aurait envoyé un e-mail à Simon Case, le secrétaire privé du prince William, pour rendre compte de l’affaire. «Le traitement de X était totalement inacceptable. La duchesse semble déterminée à toujours avoir quelqu'un dans sa ligne de mire. Elle intimide Y et cherche à saper sa confiance. Nous avons eu rapport après rapport des personnes qui ont été témoins d'un comportement inacceptable à l'égard de Y», aurait-il écrit.

Des pressions du prince Harry ?

Le site The Times affirme également que le prince Harry, après en avoir été informé, aurait tenté d’étouffer l’affaire en «suppliant» Jason Knauf de retirer sa plainte. Une information qui a toutefois été démentie par le porte-parole du couple, qui précise que le prince Harry n’a pas l’habitude d’intervenir dans les affaires du personnel. Tout en assurant que les accusations visant Meghan Markle étaient totalement infondées.

«La duchesse est attristée par cette dernière attaque contre son personnage, en particulier en tant que personne qui a été la cible d'intimidations elle-même et est profondément engagée à soutenir ceux qui ont subi des douleurs et des traumatismes. Elle est déterminée à continuer son travail de promotion de la compassion dans le monde entier et continuera de s'efforcer de montrer l'exemple pour faire ce qui est bien», a expliqué le porte-parole.