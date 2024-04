Sébastien Chenu : «Ceux qui nous gouvernent sont dans le déni, la situation est devenue hors de contrôle»

«Ceux qui nous gouvernent sont dans le déni, la situation est devenue hors de contrôle», a estimé ce mardi sur CNEWS Sébastien Chenu. Le vice-président de l’Assemblée nationale et député RN du Nord a réagi à la mort de Matisse, tué samedi soir par arme blanche à Châteauroux.

«Chaque jour, on a le sentiment qu'un jeune se fait assassiner, on aimerait que le gouvernement soit un peu plus dur sur la question». C'est ce qu'a souligné le vice-président de l'Assemblée nationale et député RN Sébastien Chenu lors de son intervention sur CNEWS ce mardi. Face à la mort tragique de Matisse, cet adolescent tué à coups de couteau par un jeune Afghan samedi dernier, il critique ce qu'il perçoit comme un déni de la part du gouvernement.

La politique migratoire du gouvernement critiquée par le RN

Le vice-président a dénoncé le laxisme des membres du gouvernement qui «non seulement sont dans le déni mais ont criminalisé ceux qui, comme le RN, ont fait des propositions».

Il reproche au gouvernement de ne pas être assez ferme au sujet de la levée de l'excuse de minorité, de la responsabilisation des familles ainsi que sur la suppression (même temporaire) des allocations familiales.

«Le RN demande que les peines tombent vites et soient adaptées», a-t-il précisé regrettant qu'aujourd'hui, un mineur en infraction reçoit une sanction éventuelle des mois après l'acte.

Pour Sébastien Chenu, « tout est à revoir »

«On demande que l'on applique les textes qui existent déjà et qu'on arrête de les aménager au bénéfice des coupables», a exigé le vice-président. «Emmanuel Macron avait dit "on doublera le nombre de places pour les mineurs délinquants", ça n'a pas été fait ».

En attendant le débat prévu pour les Européennes entre le Premier ministre, Gabriel Attal, et Jordan Bardella, «les petites réponses du gouvernement amèneront à de petits résultats», a déploré le député du RN.