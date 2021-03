Meghan et Harry : la reine Elizabeth II aurait refusé de signer la réponse officielle de Buckingham

Après l’interview explosive de Meghan Markle et du prince Harry à Oprah Winfrey sur la chaîne américaine CBS, la famille royale britannique aurait déjà préparé sa réponse aux nombreuses attaques dont elle a été la cible. Mais la reine Eilzabeth II souhaite prendre son temps.

Accusé de racisme et de harcèlement, le palais de Buckingham aurait été paralysé par «l’horreur et la consternation» en découvrant la teneur des propos du couple, rapporte le site du journal britannique Daily Mail. «Les gens sont juste sous le choc», rapporte une autre source, affirmant que le sentiment dominant au sein de la famille royale est la tristesse.

C’est Zac Goldsmith, ministre de l'Environnement dans le gouvernement de Boris Johnson, qui a résumé la situation vécue dans le cercle de la famille royale sur Twitter. En réponse à un message affirmant que le couple avait «lâché une bombe sur Buckingham Palace», il a pointé du doigt le fait que le prince Harry venait surtout de trahir sa propre famille. «Pas sur le Palais de Buckingham, sur sa famille. Harry fait voler sa famille en éclats. ‘Ce que je veux Meghan, Meghan l’obtient», écrit-il.

Not ‘Buckingham Palace’ - Harry’s family. Harry is blowing up his family.



“What Meghan wants, Meghan gets”. https://t.co/2ui5anDvpg — Zac Goldsmith (@ZacGoldsmith) March 8, 2021

Dès le lendemain de l’interview, lundi 8 mars, une réunion de crise se serait donc tenue en présence de la reine Eilzabeth II, du prince Charles, et du prince William, afin de préparer une déclaration officielle suite aux accusations du duc et de la duchesse de Sussex. Selon The Times, la famille royale aurait fait le choix d’exprimer son amour et son soutien au couple, afin de ne pas envenimer davantage la situation.

La reine Elizabeth II aurait toutefois refusé d’apposer sa signature sur le texte, souhaitant prendre son temps pour réfléchir avant de publier une déclaration officielle. Et ce malgré l’impatience des Britanniques de découvrir la réaction de leur souveraine.