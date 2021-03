Laeticia Hallyday : ce message d'anniversaire qu'elle a reçu de Jalil Lespert

Laeticia Hallyday a fêté jeudi ses 46 ans. Et son compagnon, le comédien et réalisateur Jalil Lespert, n’a pas manqué de lui souhaiter un bon anniversaire.

Ils ne sont en couple que depuis l’été dernier, et pourtant, c’est l’amour fou entre la veuve du Taulier et l’ex de Sonia Rolland. Les tourtereaux ne ratent jamais une occasion de faire part de leur bonheur sur les réseaux sociaux, en postant des clichés d'eux où ils apparaissent tout sourire et souvent sous le soleil.

Pour souhaiter un bel anniversaire à sa bien-aimée, Jalil Lespert a publié sur Instagram trois photos avec elle sur lesquelles il l’enlace, les yeux plein d’amour. «Bon anniversaire my love @lhallyday tu es la merveille, le joyau qui me fait vibrer, respirer et rêver à chaque seconde», a-t-il écrit en légende.

Ces clichés ont été pris à l’extérieur de la villa de Pacific Palisades, à Los Angeles, une propriété où Laeticia Hallyday a vécu avec Johnny et qu'elle s'apprête à quitter.

Déjà comblée par les vœux de son compagnon, la veuve du rockeur a également reçu des petits messages de ses deux filles postés sur leurs comptes Instagram. «Joyeux anniversaire maman. Merci d'être toujours à mes côtés et de me comprendre. Tu es une mère merveilleuse et tu m'as inspirée toute ma vie. Je t'aime infiniment», a déclaré Jade, 16 ans. Sa petite sœur Joy a quant à elle publié une photo d'elle avec «la meilleure des mamans».