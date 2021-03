Orlando Bloom : l'acteur moqué après une interview sur son régime alimentaire

Dans un entretien accordé au site britannique du Sunday Times, Orlando Bloom s’est confié sur son quotidien, son régime alimentaire, et sa vie avec Katy Perry et leur fille Daisy.

Et certains des propos du comédien britannique n’ont pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux. Orlando Bloom se confie notamment sur sa journée type, qui commence avec un moment passé avec sa fille, Daisy, avant d’enchaîner sur 20 minutes de chants bouddhistes, avant de lire un livre sur le bouddhisme, et partager certains passages sur Instagram. Le comédien explique ne pas regarder son téléphone le matin afin d’éviter «d’être aspiré dans le trou noir des réseaux sociaux».

Orlando Bloom partage ensuite la recette de son petit-déjeuner. «J’aime gagner mon petit-déjeuner, donc je mélange de la poudre de super-aliments verts avec de l’huile végétale, de la poudre de collagène pour mes cheveux et mes ongles, et des protéines. C’est vraiment très ‘Los Angeles’. Après, je pars faire une randonnée en écoutant du Nirvana ou Stone Temple Pilots», explique-t-il au Sunday Times.

«A 9h, c’est le petit-déjeuner, avec habituellement du porridge, du lait d’amande, de la cannelle, de la pâte de vanille, des amandes, des baies de goji, de la poudre végétale protéinée, et une tasse de thé PG Tips. Ce que je prends est 90% à base de plantes, et je ne mange qu’une bonne pièce de viande une fois par mois peut-être. Je regarde parfois une vache et je me dis que c’est la plus belle chose que je n’ai jamais vu», poursuit le comédien.

Cette partie sur son régime alimentaire, et son rapport aux vaches, a été largement commentée, certains internautes se demandant si Orlando Bloom n’était pas en train de faire un canular à son interlocuteur.

Orlando Bloom Interview: Psycho Style pic.twitter.com/D3ei1WC9S4 — Christian Reeve (@CPKReeve) March 21, 2021

Plus tard, il parle également de son métier de producteur, et comment son accord avec Amazon Prime Video le pousse à passer beaucoup de temps «à rêver de rôles pour moi-même et d’autres – pour les minorités et les femmes. J’essaie d’être une voix pour tout le monde», explique-t-il.