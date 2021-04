Kanye West célibataire : déjà prêt à retrouver l'amour, il veut sortir avec «une artiste»

Actuellement en pleine procédure de divorce avec Kim Kardashian, Kanye West semble vouloir rapidement tourner la page et pense déjà à l’après. Le rappeur de 43 ans rêve d’entretenir une relation passionnelle avec «une artiste».

Comme le révèle le site Page Six, il cherche «une personne créative» avec qui il pourrait «parler le même langage». Un détail qui a toute son importance quand on connaît le caractère imprévisible de la star qui tient parfois des discours incohérents en raison de troubles bipolaires avérés.

Kanye West wants to date an 'artist' after Kim Kardashian divorce https://t.co/Ct9gpc4a12 pic.twitter.com/LMeYnnfkYG — Page Six (@PageSix) April 15, 2021

Dans une interview accordée au magazine GQ, Kanye West a par ailleurs rappelé : «Je suis Michel-Ange. Je suis Picasso. Je suis incontestablement, et sans aucun doute, le meilleur être humain artiste de tous les temps. Ce n'est même plus une question. C'est tout simplement un fait».

Ses prétendantes savent donc à quoi s’en tenir et devront être à la hauteur de ce personnage haut en couleurs si elles veulent réussir à égaler Kim Kardashian, laquelle a été mariée avec lui pendant sept ans et a eu quatre enfants - North (7 ans), Saint (5 ans), Chicago (3 ans) et Psalm (bientôt 2 ans).

Contrairement à son futur ex-mari, la star de la télé-réalité de 40 ans et femme d’affaires accomplie, dont la fortune s’élèverait à un milliard de dollars selon le dernier classement Forbes, n’envisage pas de refaire sa vie pour le moment et se concentre sur sa vie de famille. Et, toujours selon Page Six, envisagerait peut-être de se lancer en politique.