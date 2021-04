Tony Parker fête l'anniversaire de son fils, Josh, sur Instagram (PHOTOS)

Tony Parker a mis un point d’honneur à fêter le 7e anniversaire de son premier fils, Josh, le 29 avril, en postant des photos souvenirs de son garçon sur Instagram.

En couple avec la joueuse de tennis Alizé Lim depuis peu, après sa séparation en 2020 avec Axelle Francine, la mère de ses enfants, l’ancien meneur des Spurs de San Antonio a réalisé un photo montage de Josh avec 7 clichés adorables de son petit garçon.

Tony Parker et Axelle Francine, son ex-épouse, avec laquelle il s’est marié en 2014 dans la plus stricte intimité, ont réussi à garder une relation saine après leur séparation en 2020 pour le bien-être de leurs deux fils, Josh et Liam (né en 2016, ndlr). Le basketteur s’est récemment confié sur les qualités de son ex-femme, affirmant être «très fier d’elle» dans sa manière de maintenir le lien en bonne intelligence pour leurs enfants.