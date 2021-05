Le chanteur Raphaël évoque sans filtre sa vie avec Mélanie Thierry

Depuis 19 ans, il partage sa vie avec l'actrice Mélanie Thierry. Le chanteur-compositeur Raphaël est revenu avec honnêteté ce week-end sur cette relation, évoquant les moments heureux comme les périodes de doute.

Invité ce samedi sur le plateau de l'émission 50' Inside, il a partagé avec Nikos Aliagas cinq souvenirs de sa vie au travers de dates marquantes. Père de deux enfants issus de cette union - Roman, 12 ans, et Aliocha, 7 ans - celui qui a raflé 3 victoires de la musique en 2006 avec l'album Caravane n'a pas hésité à évoquer les moments de doute qui peuvent naître d'une si longue relation, d'autant plus quand il s'agit de gérer la distance engendrée par leur carrière artistique.

Lorsque Nikos Aliagas s'arrête à l'année 2017, celle où pour la première fois l'actrice est apparue à ses côtés sur scène, Raphaël s'est laissé aller à la confidence. « Ça fait quoi, 20 ans qu'on est ensemble ? 19 ans ? C'est beaucoup de temps, alors évidemment il y a des hauts, il y a des bas, il y a des fois où les choses s'abîment, des fois où les choses se réparent.» a-t-il avoué.

Une vie de couple sans illusions

Une clairvoyance qui sonne comme une confirmation de ce qu'énonçait déjà il y a peu Mélanie Thierry dans une interview pour Psychologies Magazine, il y a quelques semaines : « Cela n’a pas toujours été calme mais on a su résister. J’ai appris à être moins possessive. Depuis que l’on a décidé de s’accorder plus de liberté, on a découvert qu’on n’en prenait pas plus et que cela nous épargnait des tensions... J’ai l’impression que cela nous a rendus très solides, ensemble. On est plus liés que jamais».

Pour celui qui a sorti son neuvième album en mars dernier, le bilan de ces longues années reste malgré tout positif, et les aléas rencontrés font partie du sel de la vie de couple. «C'est comme la musique, c'est mystérieux l'amour. Pourquoi ça marche ? Pourquoi ça ne s'épuise pas ? C'est merveilleux», a ainsi conclu Raphaël, dans une rare confidence pour celui qui se veut très discret sur sa vie personnelle comme sur celle de sa famille.