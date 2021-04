Kim Kardashian en couple avec un commentateur de CNN ?

En pleine procédure de divorce avec Kanye West, Kim Kardashian aurait retrouver l’amour dans les bras de Van Jones, un commentateur en vue de CNN.

C’est Page Six qui annonce ces rumeurs de romance entre la milliardaire aspirante avocate et le militant démocrate, avocat de formation. Deux mois seulement après avoir demandé le divorce de son ex-mari le rappeur Kanye West, Kim Kardashian a-t-elle effectivement succombé au charme de cet ancien conseiller spécial de Barack Obama ? Sur le papier rien ne semble s’y opposer, d’autant que Van Jones a lui aussi mis fin en 2019 à un mariage qui a duré 14 ans avec sa femme, Jana Carter.

Farouche opposant à Donald Trump et fervent défenseur des droits civiques et de l’environnement, Van Jones avait attiré l’attention du monde entier avec son allocution passionnée au lendemain de la victoire de Joe Biden. « C'est plus facile d'être parent ce matin. C'est plus facile d'être père. C'est plus facile de dire à ses enfants que les gens comptent, que dire la vérité compte, qu'être une bonne personne compte… Et c'est plus facile pour beaucoup de gens. », s’était-il exclamé en larmes. «C’est une libération pour beaucoup de gens qui ont souffert», avait-il expliqué. «Je ne peux pas respirer. Il n’y avait pas que George Floyd. Beaucoup de gens ne pouvaient pas respirer.».

Les amis de Kim Kardashian ont cependant affirmé que la star de la télé-réalité et Van Jones ne partageaient que des relations de travail, nourrissant un intérêt commun pour la réforme de la justice pénale. Un intérêt commun qui les avait rapprochés en 2018, ils avaient alors collaboré pour demander la grâce présidentielle d'Alice Johnson, condamnée à la perpétuité.

Les deux ont ensuite fait plusieurs apparitions ensemble et nourriraient une solide amitié, mais pour l’heure, difficile de savoir si ce lien a pris ou non une dimension plus romantique…