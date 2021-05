Elliot Page : une première photo torse nu depuis son opération de la poitrine

Elliot Page s’est affiché torse nu pour la première fois depuis son opération de la poitrine au début de l’année 2021. Un cliché posté sur Instagram sur lequel le comédien transgenre apparaît au comble du bonheur.

C’est avec un grand sourire aux lèvres, dans un short de bain, qu’Elliot Page se présente sur la photo prise sur le bord d’une piscine. La joie est réelle et se lit sur son visage.

«Premier short de bain d’un bébé trans», peut-on lire en légende. Il y a quelques semaines, la star du film Juno et de la série Umbrella Academy s’était confiée à Oprah Winfrey sur sa décision de réaliser une mastectomie - l’ablation des seins - puis une reconstruction de la poitrine masculine. Et pourquoi cela lui avait «sauvé la vie».

«Je voulais partager à quel point cela a changé ma vie. Je crois que ça vous sauve la vie, et c’est le cas pour beaucoup de personnes… et parce qu’il y a des attaques répétées sur la santé des personnes trans à l’heure actuelle, alors qu’il y a déjà des problèmes d’accès aux soins et que beaucoup n’osent même pas aller voir un médecin (…) D’une certaine manière, cela génère un ressenti miraculeux, mais cela m’a aussi amené à me voir dans un miroir, et de me dire ‘ah, me voilà enfin’», expliquait Elliot Page.

En avril dernier, dans un entretien à Vanity Fair, Elliot Page avait exprimé la joie et l’excitation ressentie de pouvoir être enfin lui-même après son coming-out en décembre dernier. «Cela m’a permis d’exister. Pour la première fois, depuis je ne sais plus combien de temps, je suis capable de rester seul avec moi-même, d’être productif, et créatif. C’est plus complexe que cela évidemment, mais je me sens confortable», expliquait-il.