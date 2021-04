Elliot Page : pour sa première interview télé depuis son coming out, l’acteur évoque avec émotion son parcours

Cinq mois après l’annonce de sa transidentité, l’acteur canadien Elliot Page a accordé un entretien filmé à l'animatrice américaine Oprah Winfrey dans laquelle il parle de sa transition.

« Faire ceci (parler à Oprah) m'a semblé être une opportunité d'utiliser une plate-forme de grande envergure pour parler avec mon cœur de certaines de mes expériences et des ressources auxquelles j'ai pu accéder - que ce soit une thérapie ou une chirurgie - et qui m'ont permis d'être en vie, de vivre ma vie», a-t-il confié à Variety.

Alors que cinq États américains ont limité la possibilité des jeunes transgenres à faire du sport ou à recevoir certains traitements médicaux, la décision de faire son coming-out transgenre s’est imposée à lui, explique-t-il notamment dans l'émission Oprah Conversations, disponible sur la plate-forme AppleTV+.

Interrogé sur ce qui l’avait décidé à faire son coming-out trans, l’acteur, devenu une figure pour la communauté LGBTQ+, a ainsi parlé de nécessité « cruciale ». « J'en avais parlé auparavant à des proches, avant de publier cette lettre et dire aux gens, pour la première fois, que je voulais être enfin à l'aise avec moi-même. Pour moi, en cette période et avec la cruauté que reçoit la communauté trans, particulièrement les enfants, je devais faire mon coming out », affirme Elliot Page. « Avec la plate-forme que j'ai, le privilège que j'ai, et connaissant la douleur, les difficultés et les luttes auxquelles j'ai été confronté dans ma vie - sans parler de ce à quoi tant d'autres personnes sont confrontées - il m'a semblé absolument crucial et important de partager cela », a insisté l'acteur, qui a su dès son plus jeune âge qu'il était un garçon.

Un cheminement différent pour chaque personne

« Toutes les personnes trans sont si différentes et mon histoire n’est évidemment que mon histoire », a-t-il souligné. « Mais oui, quand je n’étais encore qu’un enfant, je savais que j’étais un garçon, à 100%, vraiment. J’écrivais de fausses lettres d’amour et je les signais ‘Jason’. Je ne pouvais tout simplement pas comprendre quand on me disait ‘Non, tu n’es pas un garçon. Non, tu ne pourras pas être un homme quand tu seras plus vieux.’ Tu le sens au fond de toi. Maintenant, je me sens enfin moi-même, et c’est tellement beau et extraordinaire, mais il y a aussi une forme de tristesse d’une certaine manière. »

Exclusive: For the first time since coming out as trans, Elliot Page speaks about joy, creativity, and the “misinformation and lies” embedded in anti-trans legislation. https://t.co/DT2qBXMCao — VANITY FAIR (@VanityFair) April 28, 2021

La star de la série Umbrella Academy (Netflix) a expliqué s'être senti « emprisonné» pendant trop longtemps dans son propre corps. « J'ai fait mon coming out gay à l'âge de 27 ans et avant cela, je n'avais jamais touché quelqu'un de qui j'étais amoureux », a-t-il poursuivi, évoquant son bonheur de se regarder aujourd’hui dans le miroir.

Quand Oprah Winfrey lui a demandé quelle étape de sa transition lui avait apporté le plus de joie, l’émotion a gagné l’acteur. « Vous sortez de la douche et la serviette est autour de votre taille et vous vous regardez dans le miroir et vous vous dîtes juste 'me voilà' (…) Le simple fait d'être en T-shirt. C'est de pouvoir toucher ma poitrine et de me sentir à l'aise dans mon corps pour la toute première fois. », a-t-il dit en versant des larmes « de joie ».

En décembre 2020, Elliot Page, connu auparavant sous le nom d’Ellen Page, avait fait son coming out transgenre dans une longue lettre publiée sur ses réseaux sociaux. « Salut les amis. Je veux partager avec vous le fait que je suis trans. Mes pronoms sont il/iel et mon nom est Elliot », avait-il écrit. « J’aime le fait d’être trans. Et j’aime le fait d’être queer. La vérité est que, même si je suis profondément heureux en ce moment, j’ai peur des intrusions, de la haine, des ‘blagues’ et de la violence », avait-il ajouté. L’acteur avait à la suite de cela reçu de nombreux commentaires de soutien.

.@TheElliotPage sits down with @Oprah for his first on-camera interview since coming out as transgender. This is truly a conversation you won’t want to miss. Watch this special episode of #TheOprahConversation April 30 on Apple TV+ pic.twitter.com/PPV0UmapGc — Apple TV (@AppleTV) April 28, 2021

Révélé dans le film Juno, qui lui a valu une nomination aux Oscars en 2008, ainsi que pour Inception, il est apparu plus récemment dans la série The Umbrella Academy sur Netflix, dont la saison 3 est en cours de tournage. Elliot Page y campera toujours le rôle de Numéro 5 et son nom sera changé aux crédits, comme l’annonce « Variety ».