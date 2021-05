Ariana Grande dévoile les photos de son mariage secret

Alors qu’Ariana Grande s’est mariée dans le plus grand secret le 15 mai dernier en Californie, elle a dévoilé hier sur son compte Instagram les photographies de ses noces avec Dalton Gomez.

La chanteuse et actrice de 27 ans y a posté une série de clichés sobrement accompagnés d’une date « 5.15.21 », jour où elle a dit oui à son compagnon Dalton Gomez, agent immobilier VIP. Un mariage célébré en petit comité, restreint à une vingtaine de personnes comme l’avait confié un proche au site People, qu’elle a toutefois décidé de partager avec ses 238 millions d’abonnés.

Robe, tendres moments, maquillage... la star a partagé sans compter

A travers une quinzaine de photographies, Ariana Grande a ainsi dévoilé «le plus beau jour de sa vie» sans compter. La jolie brune a notamment posté plusieurs clichés du classique et toujours attendu «baiser des mariés». Un moment de complicité joliment mis en scène. L'interprète de «7 rings» a également dévoilé sous toutes les coutures, sa robe bustier signée Vera Wang, largement ouverte dans le dos et accompagnée d’un petit voile chic et discret. La star, qui partage la vie de Dalton Gomez depuis un peu plus d'un an, a également invité ses followers dans les coulisses de la chambre de la mariée à l'occasion de sa séance maquillage.

Difficile de faire plus proche de ses fans, et bien mieux que des photos volées. Reste à savoir dorénavant quelle destination les jeunes mariés choisiront pour leur voyage de noce ?