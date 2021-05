Qui est Julie Bertin, star de la télé-réalité et nouvelle compagne de Benoît Paire ?

Julie Bertin, candidate de télé-réalité de 28 ans, a officialisé sur les réseaux sociaux sa relation avec le tennisman Benoît Paire, début mai 2021. L'idylle entre les deux personnalités publiques durerait depuis 6 mois.

La jeune femme originaire de Montpellier a d'ailleurs fait le déplacement jusque Paris pour le coup d'envoi de Roland-Garros, dimanche 30 mai, et qui se déroule, malgré la crise sanitaire, en présence de public.

Mais à peine arrivée dans la capitale, Julie Bertin est testée positive au Covid-19 et est contrainte de faire demi-tour pour se confiner. «Je vais bien, je n'ai pas de symptôme c'est déjà un bon point», a-t-elle déclarée en story Instagram, avant de faire la promotion de la vaccination dont elle précise avoir été auparavant «contre».

Une relation discrète

C'est la participante de la saison 6 de «La Villa des coeurs brisés» (actuellement en cours de diffusion sur TFX) qui a officialisé leur relation le 3 mai 2021 sur les réseaux sociaux, lors d'une session de questions/réponses avec les internautes. «Je me lève tennis, je mange tennis, je dors tennis... En vrai, je commence à apprécier de plus en plus», avait détaillé la jeune femme, dévoilant sa relation avec le tennisman français de 32 ans, originaire d'Avignon. Le couple se serait rencontré sur les réseaux sociaux et en marge d'un shooting photo à Avignon. «J'ai craqué pour sa folie, sa simplicité, son attention et son côté protecteur», a-t-elle déclaré sur les réseaux. «Entre personnes bizarres, on se comprend».

Star de la télé-réalité

Le public a découvert Julie Bertin, née en mai 1992 à Montpellier, il y a deux ans, lors de la troisième saison de l'émission «10 couples parfaits». Elle y rencontre celui qui deviendra son petit-ami, Antoine. Mais leur relation ne durera pas et l'influenceuse se met à nouveau en quête de l'amour et figure au casting de «La Villa des coeurs brisés» saison 5 et 6. Dans la dernière saison, tournée durant l'été 2020 et diffusée depuis février 2021, Julie Berlin apparaît en couple avec Jonathan Matijas, une autre figure de télé-réalité.

Connue, comme son nouveau compangon, pour son caractère bien trempé, la star des réseaux sociaux cumule plus de 400 000 abonnés sur Instagram. Si le couple n'a pour le moment pas publié de cliché ensemble, Julie Bertin poste volontier des photos d'elle sur des courts de tennis.

Ce sont les images de leurs vacances aux Maldives postées simultanément fin avril 2021 qui avaient lancé les rumeurs sur leur potentielle relation amoureuse.