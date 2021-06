Une instagrameuse fait croire qu’elle voyage en business et devient la risée du Web

L'instagrameuse française Océane El Himer, connue notamment pour avoir participé au programme de téléréalité «Les Marseillais», a récemment publié une photo d'elle posant dans un avion en classe business. Or, certains passagers du vol affirment qu'ils l'ont bel et bien aperçue... mais installée en classe éco. De quoi amuser le Web.

La Bordelaise de 27 ans a posté une photo d'elle le 23 mai dernier prenant la pose alors qu'elle portait un haut vert clair laissant apparaître son ventre et un bas de survêtement violet. Autour d'elle, le cadre luxueux d'un avion de ligne en classe affaires. «Next Stop - Monaco Je fly toute la night», a-t-elle écrit en légende de cette publication «likée» plus de 100.000 fois.

Mais une autre photo, partagée cette fois sur Twitter, semble montrer la belle brune dans le même avion engoncée dans un siège de classe économique, portant la même tenue, une multitude d'autres passagers présents autour d'elle.

It’s actually a mental illness pic.twitter.com/XYwvZtJ62l — Kev-Prince Kombi (@KevKombi) June 1, 2021

Cet autre cliché a beaucoup amusé la Toile, faisant rire en masse les internautes. Mais des critiques ont été beaucoup plus virulentes, certains dénonçant une «menteuse».

Un bad buzz injustifé, selon l'instagrameuse

Outrée, la jeune femme a tenu à répondre, toujours sur ses réseaux : «Il y a des gens qui meurent tous les jours, on est en pleine crise sanitaire… Et vous vous n’avez que ça à faire de parler d’une photo que j’ai postée en classe business alors que j’ai fait un vol sur les 2 en classe éco. On n’est pas libre de faire ce que l’on veut…». Un bad buzz injustifié, selon elle, donc puisque son voyage comprenait deux trajets en avion dans deux classes distinctes.

Celle qui a participé dernièrement aux Marseillais à Dubaï a d'ailleurs, en guise de conclusion à toute cette histoire, posté une dernière photo sur Instagram, pour dire, à sa façon qu'elle voyage bien en classe affaires. «Cette fois-ci promis j'ai payé», a-t-elle écrit avec un smiley.