Kim Kardashian : en pleurs, elle se considère comme un «échec» (VIDEO)

Dans le dernier épisode de L’incroyable famille Kardashian, Kim Kardashian n’a pas pu contenir ses larmes au moment de parler de son divorce avec Kanye West.

«Je suis un échec», lâche-t-elle devant ses sœurs. C’est le troisième mariage de Kim Kardashian qui vole en éclats, et la star de la télé-réalité ne peut pas s’empêcher de se voir comme une «perdante» qui n’a pas réussi à sauver son union avec Kanye West. Elle affirme également que le rappeur mérite une femme capable de le suivre partout où il va, et qui soit prête à emménager avec lui dans son ranch dans le Wyoming. Ce qu’elle avoue être incapable de faire.

«Je ne peux pas continuer comme ça», continue-t-elle en parlant de la situation, lui installé dans sa propriété dans le Wyoming, et elle élevant leurs enfants à Los Angeles. Cette scène a été filmée au moment où les relations entre Kim Kardashian et Kanye West étaient au plus mal. Avant un voyage en famille à Lake Tahoe, la star de la télé-réalité et le rappeur s’étaient disputés, menant à cette conversation de Kim Kardashian avec ses sœurs.

Khloe Kardashian révèle que, si elle a tout tenté pour sauver son mariage – ils ont notamment suivi une thérapie de couple – la pression ressentie par Kim Kardashian face à l’échec de son mariage était difficile à supporter. Le couple avait passé les fêtes de Noël 2020 ensemble, avant que Kim Kardashian ne demande officiellement le divorce en février dernier.