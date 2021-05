Poursuivie pour pratiques illégales envers ses employés, Kim Kardashian dément ces accusations

Alors qu’elle serait poursuivie en justice par sept de ses anciens employées, Kim Kardashian s’est exprimée pour donner sa version des faits. La femme d’affaires et ex de Kanye West dément fermement ces accusations.

Selon le média américain Page Six, des anciens jardiniers et des agents d'entretien de la star ayant travaillé dans sa propriété d’Hidden Hills en Californie, n’auraient pas été payés. Retards de paiements, dépenses non-remboursées, heures supplémentaires non facturées ou absences de pause déjeuner… les accusations sont nombreuses.

Répondant à une question d’un fan sur cette affaire lors d’une discussion organisée mercredi 26 mai sur son compte Instagram, Kim Kardashian a formellement démenti ces attaques. «Je respecte les gens pour leur temps et leur travail acharné. Malheureusement, ces travailleurs poursuivent la mauvaise personne. (...) J’ai payé le vendeur, et c'est à lui de payer son personnel. J'espère que ce problème sera bientôt résolu», a déclaré la vedette de «L’incroyable famille Kardashian» d’après Page Six.

La star de télé-réalité de 40 ans et mère de famille a tenu par ailleurs à rétablir la vérité quant à sa supposée relation avec Travis Barker, musicien et batteur de Blink-182, il y a quelques années. «C'est une fausse histoire ! Nous sommes amis depuis des années», a-t-elle précisé. Ajoutons que Travis Barker est désormais en couple avec Kourtney Kardashian, la sœur de Kim.