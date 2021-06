Cyberharcèlement : Chrissy Teigen fait son mea culpa dans une très longue lettre

Accusée par une ancienne star de téléréalité de harcèlement le mois dernier, la mannequin Chrissy Teigen s’excuse à nouveau dans une longue lettre postée sur son compte Instagram, suivi par près de 35 millions d’abonnés.

Alors que l’animatrice de télévision et épouse du chanteur John Legend a déjà formulé des excuses publiques sur Twitter à l’égard de Courtney Stodden, actrice aujourd’hui âgée de 26 ans qui l’accuse de l’avoir cyber harcelée il y a dix ans à travers des messages la poussant au suicide – Chrissy Teigen réitère ses excuses à l’égard de ceux qu’elle a pu blesser.

Alors que l’animatrice a elle aussi fait l’objet de la haine d’internautes, elle reconnait avoir été elle-même un troll et revient sur son comportement inexcusable.

« J’étais un troll. Je suis désolée »

« Comme vous le savez, une série d’anciens horribles (horribles, horribles) tweets ont refait surface. J’en ai sincèrement honte. J’ai présenté publiquement mes excuses à une personne mais il y en a d’autres – et plus que quelques-uns – à qui je dois dire pardon », écrit ainsi la mannequin américaine de 35 ans, avant d’expliquer qu’elle essaie de tendre la main et de joindre ceux qu’elle a insulté, et être prête à les écouter.

Condamnant vivement son comportement passé, elle explique : « Il n’y a tout simplement pas d’excuses à mes anciens tweets. Les cibles ne le méritaient pas. Personne ne le mérite. (…) J’étais un troll, un point c’est tout. Je suis désolée», reconnait la trentenaire avant de se lancer dans une introspection.

Une longue introspection

Manque de confiance, immaturité, besoin de reconnaissance, elle revient sur les raisons qui l’ont conduites à agir de la sorte. « En réalité, je n’étais pas sûre de moi, immature et je pensais qu’il fallait impressionner les autres pour être acceptée. Aujourd’hui, alors que je suis confrontée à ce que j’ai dit, je me fissure intérieurement », confesse-t-elle. « Les mots ont des conséquences et il y a des gens derrière Twitter. Je n’étais pas juste en train d’attaquer des avatars mais des jeunes filles – certaines encore enfants – qui avaient des sentiments. (…) Comment ai-je pu ne pas réaliser que mes mots étaient cruels ? Qu’est-ce qui me donnait le droit de dire ces choses-là ? »

Alors qu’elle souligne ne pas chercher la sympathie, expliquant que son « comportement ne mérite aucune justification. Ce n’est pas moi la victime ici … », Chrissy Teigen raconte surtout avoir changé, muri et vouloir travailler à construire un monde meilleur.

«La vérité, c’est que je ne suis plus la personne qui a écrit ces horribles choses. J’ai grandi, fait une thérapie, me suis mariée, fait une thérapie, eu des enfants, fait encore une thérapie, expérimentée les joies, les peines, fait à nouveau une thérapie, expérimenté la vie ». Un parcours qui l’a conduite à devenir plus «empathique» poursuit-elle, décryptant a posteriori les motivations de ceux qui déversent leur haine sur Internet : «Je comprends mieux les motivations des trolls – le moment de gratification que vous avez quand vous vous déchaînez et jetez la pierre à quelqu’un que vous pensez invincible parce qu’il est connu. Et surtout, je sais maintenant ce que c’est d’être de l’autre côté à recevoir ce vitriol ».

Donner le meilleur exemple à ses enfants et le meilleur d’elle-même

L’animatrice, connue pour partager sur son compte Instagram de nombreux moments en famille avec son mari, le guitariste John Legend, et leurs deux enfants, est revenue sur l’image qu’elle souhaite donner à sa progéniture, et le monde qu’elle veut pour eux.

« John me dit presque tous les jours à quel point notre fille Luna me ressemble. Chaque jour, j’essaie de faire en sorte qu’elle prenne le meilleur de moi, toutes les choses auxquelles j’aspire, mais rate parfois. Tous les jours nous prêchons la gentillesse pour elle et Miles. Réaliseront-ils qu’il y a de l’hypocrisie ? Certainement. Mais j’espère qu’ils reconnaîtront mon évolution », note-t-elle, insistant sur son envie de donner la meilleure version d’elle-même. « Le monde mérite plus de gentillesse et d’amour et je veux contribuer à ça. Je suis sur le chemin de l’amélioration personnelle depuis dix ans et le chemin continue », poursuit-elle.

Et de conclure ce long message qui condamne le cyber harcèlement en expliquant : « Je ne cherche pas votre pardon, seulement votre patience et tolérance ( … ) pour me donner l’opportunité de m’améliorer et de changer ».