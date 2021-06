Jennifer Lopez et Ben Affleck : le baiser qui confirme les rumeurs

La rumeur d’une nouvelle relation naissante entre Jennifer Lopez et Ben Affleck allait bon train depuis quelques semaines, et semble désormais confirmée. Le duo a en effet été photographié en train de s’embrasser.

Et si le couple mythique du début des années 2000 avait été aperçu proche ses dernières semaines, le doute planait toujours sur une potentielle nouvelle idylle. Le voile est désormais levé puisque des baisers entre la chanteuse de 51 ans et l’acteur de 48 ans ont été photographiés et dévoilés par le journal Page Six, lors d’un dîner à Malibu, dimanche 13 juin dernier.

EXCLUSIVE: Ben Affleck and Jennifer Lopez make out at steamy PDA-packed dinner https://t.co/UcgSI9JTyD pic.twitter.com/yCZYK42sTT — Page Six (@PageSix) June 14, 2021

Plusieurs clichés attendrissant de l'ancien-nouveau couple, qui semble très complice, ont donc été publiés par le média. Une nouvelle idylle confirmée qui devrait réjouir la mère de la chanteuse. Une source a en effet déclaré le 12 juin 2021 au média People que Guadalupe Rodrigez se disait « ravie » de la romance renaissante de sa fille. Dans le passé, les mères de Jennifer et Ben étaient très proche », a même précisé la source. « Guadalupe aimait Ben. Elle était triste quand ils n’ont pas pu arranger les choses il y a des années. »

Jennifer Lopez et Ben Affleck, qui se sont fiancés en 2002, avaient mis fin à leur relation deux ans plus tard. D’après Page Six, la nouvelle romance entre les deux stars aurait repris quelques semaines après la rupture de « JLo » avec son fiancé Alex Rodiguez, en avril dernier.