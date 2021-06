Paris Hilton : un bébé pour 2022 ?

Dans une interview donnée à Variety, à l'occasion de la diffusion de son documentaire «This is Paris» au festival Tribeca, Paris Hilton est revenue sur son désir de fonder une famille. Une envie de bébé qui vaut finalement tous les milliards du monde.

Alors qu’en janvier dernier elle s’était déjà exprimée sur le sujet, annonçant s’être lancée dans un protocole de fécondation in vitro, Paris Hilton s’est à nouveau confiée sur son désir de maternité. Un désir qui lui fait revoir ses priorités. Celle qui avait déclaré ne pas vouloir ralentir avant d’atteindre le milliard, comme le lui a rappelé le journaliste Marc Malkin, lui demandant où elle en était de son objectif, a semble-t-il changé d’avis.

« C'était un de mes objectifs avant parce que je n'étais pas heureuse dans ma vie personnelle», a réagi Paris Hilton. Mais les choses ont changé : « Maintenant que je suis incroyablement heureuse et amoureuse dans ma vie personnelle, je ne m'intéresse plus vraiment aux milliards. Je suis plus intéressée par les bébés», poursuit-elle.

Une famille pour 2022 ?

Louant les qualités de son compagnon, l’homme d’affaire Carter Reum - « je n’ai jamais été avec quelqu’un d’aussi brillant qui me fait donner le meilleur de moi-même » - Paris Hilton s’est dit fière de l’empire qu’elle a construit, et impatiente de voir ce qui l’attend pour la suite.

Interrogée sur son désir d’enfant, Paris Hilton semble plus que jamais pressée et attend l'année prochaine avec impatience. «Maintenant que j'ai mon autre moitié. Je ne peux qu’attendre ça. Nous en parlons tout le temps. Nous prévoyons des noms. Nous sommes tellement excités de commencer à avoir notre famille en 2022. Alors l'année prochaine, j'ai hâte d'y être ». Et de conclure : « J'ai fait tellement de choses dans ma vie, mais avoir une famille est la seule chose qui me manque ».