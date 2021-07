Alain Delon dévoile le visage de Hiromi sa nouvelle compagne

Victime d’un AVC il y a deux ans, l’acteur de 85 ans s’est affiché au bras de sa nouvelle compagne lors d’une interview sur TV5 monde.

Alain Delon, ponte du cinéma français est amoureux. C’est dans une interview accordée à Paris-Match le 17 juin dernier que l’acteur avait pour la première fois évoqué le nom de celle avec qui il partage aujourd’hui sa vie, Hiromi.

Dans un entretien diffusé sur TV5 Monde ce jeudi 1er juillet, il a accepté d’être filmé au côtés de sa compagne Japonaise, permettant aux téléspectateurs de découvrir son visage. Plusieurs utlisateurs ont notamment relayé l'information sur Twitter.

Très rare sur les plateaux télé, Alain Delon s’est alors confié au journaliste Cyril Viguier, pendant plus d’une heure face aux caméras postées dans son domaine de Douchy-Montcorbon dans le Loiret.

« Pendant ma convalescence, j'ai été aidé par une personne, une compagne japonaise que j'ai, qui s'est occupée de moi, qui m'a soigné pendant des mois », explique-t-il. Aucune précision sur son âge, son métier et leur rencontre, le comédien n’en dira pas plus sur sa nouvelle idylle.

Une relation qui serait née au cours d'un tournage

Un ami de l'acteur, affirme dans Ici Paris, que le couple s'est rencontré sur un tournage il y a plusieurs années. « Longtemps, une simple amitié les a réunis. Au fur et à mesure que le temps passait, leurs sentiments ont évolué. Hiromi a joué un rôle incontestable dans la guérison d'Alain mais aussi dans sa nouvelle sérénité ».

Et pour cause, Alain Delon revient de loin. En 2019, il a été victime de deux accidents vasculaires cérébraux et quelques jours après, d’une hémorragie cérébrale. Il a fallu deux ans à l’interprète de l’Insoumis pour se rétablir.

« Cet AVC ne l'a pas changé. Il lui a permis sans doute de prendre plus de recul (...) Il a fallu qu'il se replie sur lui-même. Mais c'était moins compliqué pour lui que pour d'autres, compte tenu de sa nature profonde, son amour de la solitude », affirme Cyril Viguier à Paris-Match.

Le père d’Anthony, Anouchka et Alain-Fabien dit aujourd’hui aller bien et marcher qu’à l’aide d’une canne. Il espère même très prochainement revenir sur les plateaux de tournage pour un tout dernier film, «celui qui restera pour toujours».