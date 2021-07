« J'ai été agressé et j'ai agressé » : Alain Delon se confie sur les abus dans le monde du cinéma

Dans une rare interview accordée jeudi 1er juillet, Alain Delon est revenu sur sa carrière et a évoqué les abus sexuels dans le milieu du cinéma.

Dans un tête-à-tête exclusif de plus d’une heure accordé à TV5 Monde et diffusé jeudi 1er juillet, Alain Delon s’est livré et est revenu sur l’actualité mondiale, sur sa carrière, sur les femmes de sa vie, sur son rapport à la religion, sa vie de famille mais aussi ses envies de projets cinématographiques.

« J'ai agressé et j'ai été agressé »

Dans cet entretien fleuve, la star mondiale de 85 ans, victime d’un AVC il y a un an et demi, a évoqué les abus sexuels, monnaie courante dans le milieu du cinéma, précisant qu’ils n’étaient alors « pas cachés». « J’ai fait je ne sais combien de films avec toutes les stars, j’ai été agressé, j’en ai agressé, c’était normal, c’était la vie, c’était rien d’autre », a même déclaré l’acteur.

« Vous avez été agressé ? », s’est alors questionné le journaliste sans s’attarder sur le côté agresseur, révélé quelques secondes plus tôt par le mythe du cinéma. « J’ai été agressé oui, je n’ai pas été harcelé mais j’ai été un peu emmerdé », a répondu Alain Delon. « Je l’ai pris comme quelque chose de normal », a-t-il même précisé avant de confirmer avoir un jour éconduit Edith Piaf.

« Oui c’est toujours agréable d’être désiré sauf quand on est jeune et qu’elle est vieille », a même ironisé l’acteur qui a également révélé avec refusé des avances d’hommes « beaucoup plus vieux » lorsqu’ils étaient « beaucoup, beaucoup plus jeune ».