Après son manager, l'avocat de Britney Spears annonce sa démission

Après l’annonce de la démission du manager de Britney Spears, c’est au tour de Samuel Ingham III, son avocat commis d’office, de révéler son futur départ.

L’avocat représentait la star depuis sa mise sous tutelle il y a 13 ans, en 2008. Selon le média américain Variety, l'avocat commis d'office aurait déposé des documents mardi 6 juillet à la Cour supérieure de Los Angeles, demandant de le démettre de ses fonctions de représentant légal de Spears. « Samuel D. Ingham III démissionne par la présente de son poste d'avocat commis d'office pour Britney Jean Spears, bénéficiaire d'une mesure de protection, à compter de la nomination d'un nouvel avocat commis d'office », peut-on lire dans les documents déposés au tribunal.

La relation entre Samuel Ingham III et sa cliente a été remise publiquement en question lorsque la chanteuse a livré un témoignage explosif en s’adressant pour la première fois publiquement dans un tribunal de Los Angeles, et en qualifiant sa mise sous tutelle « d’abusive ».

Dans cette déclaration de plus de 20 minutes, la star a révélé ne pas avoir été informé de ses droits et qu’elle ignorait totalement la possibilité de demander la fin de sa mise sous tutelle. Un devoir qui incombait pourtant à Samuel Ingham III. « Mon avocat, Sam est très effrayé que j’aille de l’avant », avait-elle notamment déclaré durant l’audience. « Il m’a dit que je devais garder ça pour moi. » Elle a également demandé au juge de pouvoir choisir son propre avocat.

Une série de démission dans l'entourage de la star

Mardi 6 juillet c’est Larry Rudolph, le manager de Britney Spears durant près de 25 ans, qui a annoncé par une lettre publiée sur le site américain Deadline sa démission. Ce départ signe l’intention de la chanteuse de prendre sa retraite et de mettre sa carrière entre parenthèse, selon lui. « Plus tôt dans la journée j’ai été informé que Britney a exprimé son désir de prendre officiellement sa retraite », a-t-il déclaré dans la lettre, justifant son départ par le fait que ses « services ne seraient plus nécessaires ».

La semaine dernière, la société de gestion de patrimoine Bessemer Trust, qui était sur le point de prendre la relève en tant que co-conservateur des biens de la star et ainsi partager la tutelle avec son père, s’est retirée en raison d’un « changement de circonstances ».

Si le départ de Samuel Ingham se confirme, il ne restera que quelques jours à la chanteuse pour trouver un nouvel avocat avant sa nouvelle audience, prévue le 14 juillet prochain.