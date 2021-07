Britney Spears : son manager démissionne au bout de 25 ans

Dans une lettre publiée sur le site américain Deadline, Larry Rudolph, le manager de Britney Spears sur la quasi-totalité de ses 25 ans de carrière, a annoncé démissionner de son poste en raison de l’intention de la chanteuse de prendre sa retraite.

Alors que Britney Spears tente de mettre fin à la tutelle exercée par son père, James Spears, depuis 2008, la décision de Larry Rudolph vient confirmer la volonté de la chanteuse de mettre officiellement un terme à sa carrière. «Cela fait plus de 2 ans et demi que Britney et moi n’avions plus échangé, et à l’époque elle m’avait informé de son intention de mettre sa carrière entre parenthèse.

Plus tôt dans la journée, j’ai été informé que Britney a exprimé son désir de prendre officiellement sa retraite », peut-on lire dans la lettre publiée dans son intégralité par Deadline.

«Comme vous le savez, je n’ai jamais été impliqué dans la tutelle, ni son exécution, dont j’ignore les détails. J’ai été embauché à la demande de Britney pour l’aider à l’accompagner et la soutenir dans sa carrière. En tant que manager, je suis persuadé que ma décision de démissionner de son équipe est dans son intérêt, mes services n’étant plus nécessaires », poursuit-il. « Je souhaite à Britney toute la santé et le bonheur du monde, et je serai là pour elle si elle a besoin de moi à l’avenir, comme je l’ai toujours été», conclu Larry Rudolph.

L'ombre du père de Britney

La démission du manager de Britney Spears vient s’ajouter à la longue liste des bouleversements provoqués par la bataille judiciaire qui oppose la chanteuse à son père. En novembre 2020, son avocat avait déclaré que «Britney Spears a peur de son père et ne performera pas tant que son père est en charge de sa carrière professionnelle». Il semblerait que la star ait donc pris la décision de prendre sa retraite en signe de protestation.

A noter qu’une nouvelle audience est prévue pour le 14 juillet prochain, et que Britney Spears pourrait demander la levée totale de sa tutelle (ce qu’elle n’avait pas encore fait). Ses fans, et tous ceux qui la soutiennent, espèrent que la justice lui donnera enfin raison.