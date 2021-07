Festival de Cannes : le look de Marion Cotillard en cycliste surprend les internautes

Le festival de Cannes rime dans l’imaginaire collectif avec strass, paillettes et glamour. Alors que Marion Cotillard est apparue dans un cycliste noir, à l’occasion du photo call d’«Annette» de Leos Carax, l’actrice a désappointé plus d’un internaute.

Si quelques heures plus tard, la «môme» a monté les marches en tenue de soirée, son look plus sports wear mais tous aussi étudié lors du photo call n’a en effet pas manqué de faire réagir la toile. En cause : son cycliste noir coupé au-dessus des genoux. Entre étonnement, humour, compliment mais aussi critique, ce short cycliste, qui rappelons-le a opéré son retour sur les podiums des marques de luxe depuis 2019, et est considéré comme une pièce résolument tendance par les magazines féminins, n’est pas passé inaperçu sur les réseaux sociaux.

Plusieurs utilisateur ont salué l’audace vestimentaire de l’actrice : « Le look de Marion !!! J’adoreee », « J’adore ce cuissard, sublime », pouvait-on lire, quand d’autres ont loué la simplicité de l’actrice : « Marion Cotillard en toute simplicité ».

Le look de Marion !!! J'adoreeeee — Catherine Saber (@anangelaway) July 6, 2021

j'adore ce cuissard sublime — Deborah Stone (@DeborahStonetv) July 6, 2021

Une tenue qui ne fait pas l'unanimité

Mais la tenue a divisé notamment ceux qui attendaient du rêve et du glamour après l’annulation du festival l’année dernière. « Après avoir été enfermés pendant un temps beaucoup trop long le cinéma et ses stars ont décidé de nous faire rêver ! Ah… mince ben non finalement, tenue de sport pour Marion Cotillard », partageait un internaute. « En tous cas bel hommage au tour de France », écrivait un autre, jouant la carte de l’humour. Une métaphore cycliste reprise par ailleurs : « Marion Cotillard elle enchaîne avec le Ventoux demain ? ». «Pourquoi? », s'interrogeait de son côté un dernier, parmi les commentaires les plus ouverts d'esprit. Une ultime question qui permet de rappeler que la mode n’est finalement qu’une histoire de goût. CQFD.

Après avoir été enfermés pendant un temps beaucoup trop long le cinéma et ses stars ont décidé de nous faire rêver ! Ah… mince ben non finalement, tenue de sport pour @MarionCottilar ! — Val (@Val39345193) July 7, 2021

En tout cas bel hommage de Marion au Tour de France — Jox (@joxdacu) July 6, 2021