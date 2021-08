Charlene de Monaco publie une photo où elle est méconnaissable

Ombres noires autour des yeux, collier et tenue ethniques, pose guerrière... Charlene de Monaco est apparue métamorphosée sur un cliché publié ce dimanche sur son compte Instagram. Un changement de look pour la bonne cause puisque la princesse a choisi de mettre son image à profit pour lutter contre le braconnage.

«La corne de rhinocéros n'est pas cool ! Unissons-nous sous mon initiative #ChasingZero et mettons fin aux atrocités qui mettent en danger notre précieuse faune», a-t-elle écrit en légende de la publication. Un lien vers une cagnotte visant à soutenir la lutte contre le braconnage accompagne également le cliché.

L'engagement de la princesse en faveur de la conservation de la faune ne date pas d'hier. Au mois de mai, l'épouse du Prince Albert avait posé aux côtés d'un rhinocéros blessé et manifestement braconné, à terre.

Selon la ministre de l'Environnement, Barbara Creecy, au moins 249 rhinocéros ont été tués au premier semestre 2021 en Afrique du Sud. Il s'agit d'un chiffre trois fois supérieur à ce qui était observé à la même époque l'année dernière, a rapporté l'agence Reuters fin juillet.