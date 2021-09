Kanye West a-t-il trompé Kim Kardashian ?

Alors que Kanye West a sorti, le 27 août dernier, son nouvel album « Donda », l’un de ses titres sème le doute et pourrait laisser penser que la star a trompé son ex, Kim Kardashian, durant leur union.

C’est ce que laisse entendre les paroles du titre « Hurricane ». Et pour cause, la star du rap y fait référence à « une nouvelle nana », comme l’ont relevé plusieurs médias outre-Atlantique. Dans ce titre aux airs de confession, Kanye West fait le point sur sa carrière, son succès, sa vie : « Me voilà devenu trop riche, me voilà avec une nouvelle nana, et je connais la vérité, je joue encore avec mes deux enfants, ça fait beaucoup de choses à digérer quand ta vie n’arrête pas de bouger ».

Une crise survenue après 2015

Pris dans le tourbillon du succès et de ses excès, comme il le confie, Kanye West aurait donc cédé aux charmes d’une autre que Kim K. Un adultère qui aurait eu lieu alors que le couple, marié depuis mai 2014, était déjà parent de leur deux aînés : North, 8 ans, et Saint, 5 ans, né fin décembre 2015.

Une séquence confession qui intervient alors que Kim Kardashian a officiellement demandé le divorce en février 2021, épuisée par leurs nombreuses altercations. Pourtant, la semaine dernière, Kim K est apparue, à l’occasion d’une écoute de l'album «Donda», sur scène au côté de Kanye West dans une tenue étonnante. La star de télé-réalité et entrepreneuse portait en effet une robe de mariée. De quoi lancer la rumeur d’un retour de flamme entre les deux ex, qui entretiennent de bonnes relations depuis leur séparation.

D'autant que, selon le média US Weekly, Kanye West aurait été bouleversé par cette apparition.